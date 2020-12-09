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Maçın ardından

09.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:32
Maçın ardından

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "İyi oynayarak, iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "İyi oynayarak, iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, rakiplerinin ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olduğunu belirtti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın 90 dakika boyunca göstermiş olduğu istekten, arzu ve enerjiden son derece memnunum. Böyle bir maçta yakalanabilecek pozisyon sayısına ulaştık, net pozisyon sayımız bugün için yeterliydi. Genel anlamda keyifli bir maçtı. Oyuncularım çok istediler gerekli özveriyi gösterdiler ve hak ettikleri üç puanı aldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu maç için sevinecek zamanımız yok iki gün sonra deplasmanda Rizespor ile oynayacağız. Yarın itibarı ile bu müsabakaya konsantre olacağız. İyi oynayarak, iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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