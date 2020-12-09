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Maçın ardından

09.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:00
Maçın ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 biten Menemenspor maçıyla ilgili, "Eğer bu oyunu, mücadeleyi, bu istek ve coşkuyu hafta sonuna taşıyabilirsek burada kaybettiğimiz 2 puanı orada telafi edebiliriz." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 biten Menemenspor maçıyla ilgili, "Eğer bu oyunu, mücadeleyi, bu istek ve coşkuyu hafta sonuna taşıyabilirsek burada kaybettiğimiz 2 puanı orada telafi edebiliriz." dedi.

Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçı 2 puan kaybederek tamamladıklarını, maçın son saniyesine kadar oyuncuların canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Maça erken golle başladıklarını dile getiren Sağlam, "Çok net pozisyonlarımız oldu. Ofansif olarak üretken oynadık. Sonrasında da golü bulduk. Verilmeyen penaltılar vardı bence. İkinci yarının ilk bölümü oyun kurmakta zorlandık ama sonrasında oyuncu değişiklikleriyle takım biraz daha canlandı ve sonrasında sabırla oynamaya devam ettik." diye konuştu.

Maçın son saniyesine kadar skor üstünlüğünü ellerine geçirmek için oyuncularının canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Eksikliklerimiz var ama ben bugünkü karşılaşmadan memnunum. Şimdi bu maçı bırakıp hafta sonu oynayacağımız Bursaspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Eğer bu oyunu, mücadeleyi, bu istek ve coşkuyu hafta sonuna taşıyabilirsek, burada kaybettiğimiz 2 puanı orada telafi edebiliriz. Biz iyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Kaybedilen puanları telafi edecek maçları mutlaka oynayacağız ve sonrasında hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Karşımıza olumsuzluklar çıkıyor ama şunu herkes bilsin ki biz her türlü olumsuzluğu, karşımıza çıkan her türlü engeli bir şekilde ortadan kaldırmayı becereceğiz ve üst lige çıkacağız. Taraftarımız buna kesinlikle inansın. Ben inanıyorum, onlar da inansın."

Menemenspor cephesi

Menemenspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Ali Beşel ise Yılport Samsunspor'un bir üst lig için kurulmuş bir takım olduğunu belirtti.

Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynamaya çalıştıklarına işaret eden Beşel, "Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı çocuklar. Kolay bir deplasman değildi, sonuçta buradan 1 puanla dönüyoruz. 3 puan olsun isterdik. Mutluyuz, bundan sonraki maçlara bakacağız. İnşallah istediğimiz puanları alabilirsek ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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