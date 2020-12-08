Maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maçın ardından

08.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:16
Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasından Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü İlhan Var, "Galip geleceğimize inanıyordum. Hiç ummadığımız zamanda kırmızı kart görüp, 10 kişi kaldık.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasından Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü İlhan Var, "Galip geleceğimize inanıyordum. Hiç ummadığımız zamanda kırmızı kart görüp, 10 kişi kaldık." dedi.

Var, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Tuzlaspor maçına mental olarak iyi hazırlandıklarını ve maça iyi başladıklarını bildirdi.

Karşılaşmada pozisyonlar bulduklarını anlatan Var, şöyle konuştu:

"Galip geleceğimize inanıyordum. Hiç ummadığımız zamanda kırmızı kart görüp, 10 kişi kaldık. Hatamızdan gol yedik. 10 kişi kalmamız rağmen pozisyon bulduk ve değerlendiremedik. Bugün gol atamadık. Oyuncu arkadaşlarımdan çok memnunum. Bu camiaya hizmet ederken onları mutlu etmek istiyoruz. Bu formayı yere düşürmeden son ana kadar galibiyet kovalayarak oynamak istiyoruz. 3 gün sonra maçımız var. Bu maç, bizi beynen ve ruhen yıktı. Pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Puan ya da puanlarla buluşmalıyız."

Taşkın: "Galibiyet aldığımız için mutluyum"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, Eskişehirsporlu oyuncuların iç sahada coşkulu oynadığını kaydetti.

Eskişehirspor'un 5 kişilik savunma kurgusuyla sahaya çıktığını ifade eden Taşkın, "Rakibimizi tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Galibiyet aldığımız için mutluyum. 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

İlgili Haberler

Maçın ardından
Maçın ardından
BALIKESİR - Maçın ardından
BALIKESİR - Maçın ardından
Derbi maçın ardından - Beşiktaşlı oyuncuların sevinç gösterisi
Derbi maçın ardından - Beşiktaşlı oyuncuların sevinç gösterisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Pınar Altuğ Haluk Bilginer
Spor Caner Erkin Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kaza Samsun Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:29:15. #1.15#
title