Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasından Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü İlhan Var, "Galip geleceğimize inanıyordum. Hiç ummadığımız zamanda kırmızı kart görüp, 10 kişi kaldık." dedi.

Var, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Tuzlaspor maçına mental olarak iyi hazırlandıklarını ve maça iyi başladıklarını bildirdi.

Karşılaşmada pozisyonlar bulduklarını anlatan Var, şöyle konuştu:

"Galip geleceğimize inanıyordum. Hiç ummadığımız zamanda kırmızı kart görüp, 10 kişi kaldık. Hatamızdan gol yedik. 10 kişi kalmamız rağmen pozisyon bulduk ve değerlendiremedik. Bugün gol atamadık. Oyuncu arkadaşlarımdan çok memnunum. Bu camiaya hizmet ederken onları mutlu etmek istiyoruz. Bu formayı yere düşürmeden son ana kadar galibiyet kovalayarak oynamak istiyoruz. 3 gün sonra maçımız var. Bu maç, bizi beynen ve ruhen yıktı. Pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Puan ya da puanlarla buluşmalıyız."

Taşkın: "Galibiyet aldığımız için mutluyum"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, Eskişehirsporlu oyuncuların iç sahada coşkulu oynadığını kaydetti.

Eskişehirspor'un 5 kişilik savunma kurgusuyla sahaya çıktığını ifade eden Taşkın, "Rakibimizi tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Galibiyet aldığımız için mutluyum. 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık