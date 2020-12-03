Karabağ - Maccabi Tel-Aviv maçının ardından - Elchin Rahmanov / Giorgos Donis
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Karabağ - Maccabi Tel-Aviv maçının ardından - Elchin Rahmanov / Giorgos Donis

03.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:42

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla 1-1 berabere kalan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da yardımcı antrenör Elchin Rahmanov, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla 1-1 berabere kalan Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da yardımcı antrenör Elchin Rahmanov, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Rahmanov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.

Güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Elchin Rahmanov, "Zor bir maç oldu. Maçı kazanmayı istiyorduk. Onlar da kazanabilirdi, biz de galip gelebilirdik. Bir puan elde ettik. Oyuncularım iyi mücadele etti. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maccabi Tel-Aviv Teknik Direktörü Giorgos Donis ise sonuçtan mutlu olmadığını aktardı.

Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini anlatan Donis, "İyi bir maç oynadık. İlk yarıda gol fırsatları yakaladık. Sonuçtan mutlu değilim ancak sergilediğimiz performanstan memnunum. Grupta son maçımızı evimizde oynayacağız. Çok iyi oyunculara sahibiz. Gruptan çıkarak hedefimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Karabağ - Maccabi Tel-Aviv maçının ardından - Elchin Rahmanov / Giorgos Donis
Karabağ - Maccabi Tel-Aviv maçının ardından - Elchin Rahmanov / Giorgos Donis
Karabağ - Maccabi Tel-Aviv maçının ardından - Elchin Rahmanov / Giorgos Donis
Karabağ - Maccabi Tel-Aviv maçının ardından - Elchin Rahmanov / Giorgos Donis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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