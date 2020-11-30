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Maçın ardından

30.11.2020 23:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:22
Maçın ardından

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, üst sıralara çıkmak için çok değerli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, üst sıralara çıkmak için çok değerli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından üst sıralara doğru çıkmak istediklerini bildirdi. Bu nedenle Sivas deplasmanının çok kritik olduğunu belirten Palut, şunları kaydetti:

"Takımımız maçın 90 dakikası boyunca çok iyi mücadele etti. İlk 45 dakika hücumsal anlamda girişimlerimiz olsa da rakibimize verdiğimiz pozisyonlar da vardı istediğimiz oyun hakimiyetini tam olarak sağlayamadık. İkinci yarıda ise maçın hakim tarafı bizdik. Rakip kalede pozisyonlar ararken kalemizde de pozisyon vermedik. Güzel bir pas serisinin sonunda aradığımız golü de bulduk. Üst sıralara tırmanma adına çok değerli bir galibiyet aldık. Ciddiyetimizi koruyarak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçtaki eksiklerimizin de farkında olacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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