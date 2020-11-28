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Maçın ardından

28.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:30
Maçın ardından

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Stjephan Tomas, "Golden sona gardımız düştü.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Stjephan Tomas, "Golden sona gardımız düştü. Bugün oyunda reaksiyon gösteremedik. Hücumda hiçbir varlık gösteremedik." dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın çok iyi oynadığını belirtti.

Oyunun kontrolünü kaybettiklerini ifade eden Tomas, "Çok kötü oynadık. Golden sona gardımız düştü. Bugün oyunda reaksiyon gösteremedik. Hücumda hiçbir varlık gösteremedik. Bireysel hatalar çok yaptık." diye konuştu.

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Maçta 2-0 geriye düştükten sonra azda olsa toparlanmaya başladıklarının altını çizen Tomas, "Boldrin'in kırmızı kartı olmasa top bizde kalıyordu. Üç değişiklik yaptık. Takımı toparlamaya çalıştık. Üçüncü goldeki bireysel hatadan sonra gardımız düştü. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Remy'nin hazır olmadığı için oynamadığına değinen Tomas, "İki gün kontrollü olarak antrenmana çıkabildi. Bu nedenle Skoda'yı tercih ettik. Fernando yeni döndü. Çok çalışıyor ve katkı verecek. Galatasaray bugün çok iyi bir oyun sergiledi. Üzgünüz ve unutup bir an önce toparlanmalıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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