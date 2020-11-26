Gurban Gurbanov: "Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı"
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Gurban Gurbanov: "Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı"

26.11.2020 23:29 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:51

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, 3-2 mağlup oldukları Sivasspor müsabakası ile ilgili olarak, "Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı" dedi.

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, 3-2 mağlup oldukları Sivasspor müsabakası ile ilgili olarak, "Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı" dedi.

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında İstanbul'da karşılaştığı Sivasspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, Sivasspor'u galibiyetten ötürü tebrik ederek, "Çok önemli bir 3 puan aldılar. Eksiklerimiz vardı ama futbolcuların oyunundan memnunum. Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı ve fırsatlardan yararlandılar. İki maçımız kaldı. Bir hafta sonra burada Maccabi'ye karşı oynayacağız. En iyi sonucu almak için oynayacağız. Bu gruptan çıkma şansımız bitti ama biz oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Gençleri oynatmak bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

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Gurban Gurbanov: 'Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı'
Gurban Gurbanov: 'Sivasspor'un tecrübesi daha fazlaydı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL

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