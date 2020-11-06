Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından - Marius Sumudica
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Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından - Marius Sumudica

06.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:53

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kart gördüğü pozisyonu anlattı.

Gaziantep FK'nın simgesinin şahin olduğunu anımsatan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim bir sloganımız var, şahinler yüksekten uçar. Ben de maç sırasında bu işareti yaptım. Kimseyle savaş kavga içerisine girmek istemiyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Maç sırasında arkamdaki taraftarlar 'beraberlik' diye bağırıyordu. Ben de onlara 'sus' işareti yaptım. Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur."

Ocak ayından beri sahalarında maç kaybetmediklerini, bu seriyi de sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Ligde 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray'a deplasmanda yenildik. Anadolu takımı için önemli bir istatistik." dedi.

Marius Sumudica, takımın maç sırasındaki istekli görüntüsüyle ilgili bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sürekli beraber kalıyoruz. Bu yüzden üstümde farklı bir baskı vardı. Bu hafta çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Umarım böyle devam ederiz. Geçen sene başarı yakaladık, ligi 8. bitirdik. Bu gerçekten kabul gören bir başarı. Geçen sene 8. olduk bu sene daha yukarıda olacağız diye bir kural yok. Ligdeki 2. senemiz. Biz bu sene de mücadele etmeye devam ediyoruz. Takımı tekrar ilk 10'da görmek isterim. Umarım uzun süre bu ligde kalıcı oluruz."

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından - Marius Sumudica
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından - Marius Sumudica
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından - Marius Sumudica
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından - Marius Sumudica

Kaynak: Anadolu Ajansı

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