Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS
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Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS

05.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 00:26

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında çok güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında çok güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Çalımbay, 2-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını ve kazandıklarında şanslarının devam edeceğini bildiklerini belirtti.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Çalımbay, "Bu maça her şeyimizi vererek oynadık. Kesinlikle rotasyon düşünmedik. Gözümüzde Galatasaray maçı yoktu. Bizim için önemli olan bu maçtı. Oynamayan arkadaşların çoğu sakattı. Maçın başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. Takımımı tebrik ediyorum. Güzel ve net bir galibiyet aldık." diye konuştu.

"Arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor"

Çalımbay, 5 günde ikinci maça çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hatayspor maçının ardından bu karşılaşmaya çıktık, 2 gün sonra da Galatasaray maçı var. Oyuncuların kötü oynaması, sakatlık ve bıkkınlık olması gayet normal. Bizim kadar tempolu maç oynayan hiçbir takım yok. Bu da zaman zaman sıkıntılar yaratabiliyor. O sıkıntıları yaşıyoruz. Galatasaray maçından sonra verilecek arayı bekliyoruz. Arayı çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hem dinlenerek hem de sakat arkadaşlarımızın takıma katılmasıyla hem lige hem de Avrupa kupalarına bambaşka bir şekilde başlayacağız."

Karabağ karşısında ilk yarı "mükemmel" bir oyun sergilediklerini anlatan Çalımbay, son paslarda dikkatli olabilseler skorun daha farklı olabileceğini kaydetti.

Hiçbir zaman skoru korumayı düşünmediğini aktaran Çalımbay, Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile yapacakları maça da değinerek, rakiplerinin bir haftadır dinlendiğini kendilerinin ise 3. maça çıkacaklarını ifade etti.

Çalımbay, hiçbir takımdan çekinmediklerini vurgulayarak, "Galatasaray'a karşı sahamızda kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

Takımdaki sakatların da iyileşmesiyle Avrupa kupalarında ve ligde iyi şeyler yapacaklarına inandığını vurgulayan Çalımbay, Villarreal ve grupta diğer takımlarla yapacakları maçları dört gözle beklediklerini sözlerine ekledi.

Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS
Demir Grup Sivasspor-Karabağ maçının ardından - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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