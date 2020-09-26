Maçın ardından
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Maçın ardından

26.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:02
Maçın ardından

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kazanabilecekleri bir maçta 1 puanla yetindiklerini söyledi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kazanabilecekleri bir maçta 1 puanla yetindiklerini söyledi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın başında kalelerinde gördükleri gole rağmen bocalamadıklarını kaydetti.

Özellikle ilk yarının son bölümünde pozisyonlar bulduklarını ancak bunları değerlendirmediklerini belirten Palut, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı aynı oyunumuza biraz daha üçüncü bölge etkinliği katmamız gerektiğini konuştuk ve nitekim ilk bölümde maçı çevirdik, skoru 2-1'e getirdik. Bundan sonraki süreçte rakibimizin bir pozisyonu olmazken, biz rakip sahada büyük boşluklar yakaladık ama son tercihleri bir türlü doğru yapamadık ve skoru arttıramadık. Bu durum rakibimizi sürekli oyunun içinde tuttu. Nitekim son dakikada bir karambol pozisyonunda oluşan penaltıyla da sahadan beraberlikle ayrıldık. Çevirdiğimiz bir maçı, farkı arttırabileceğimiz bir maçı berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Hatalarımızı en aza indirip yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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