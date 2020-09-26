Maçın ardından
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Maçın ardından

26.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:50
Maçın ardından

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, skor nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, geçen sezon da son dakikada yedikleri golle Gaziantep FK ile berabere kaldıklarını hatırlattı.

Müsabakada geriye düşmelerine rağmen tekrar öne geçtiklerini, genel anlamda iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Parlatan, "2-1 önde bulunduğumuz dönemde eleştirebileceğimiz nokta, biraz daha becerikli olsaydık çok net pozisyonlara girebilir, skoru 3-1 hatta 4-1'e taşıyabilirdik. Bunu yapamayınca, sonlara doğru rakipler risk alıyor. Şanssız bir pozisyonda haklı bir penaltı kazandı rakibimiz. Maçın 2-2 bitmesi bizim adımıza üzücü." diye konuştu.

Sumudica: "Her iki takım da kazanabilirdi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, öne geçtikleri müsabakada 2-1 geriye düştüklerini, son dakikadaki penaltı golüyle de 1 puan aldıklarını aktardı.

Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Sumudica, "Her iki takım da kazanabilirdi. 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım sürekli geriye düştükten sonra hücuma çıkıyor, baskı kuruyor. Bunu anlayamıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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