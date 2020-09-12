Maçın ardından
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Maçın ardından

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, kötü oynamadıklarını söyledi.

Maçın ardından
12.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:44

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, kötü oynamadıklarını söyledi.

Karşılaşma sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, sezonun zor geçeceğini belirtti.

Sezonun ilk maçını oynadıklarını hatırlatan Gevrek, "Bugün iyi oynadık ama futbolda böyle sonuçlar var. Sezona her zaman iyi başlıyorduk ama bugün öyle olmadı. Sonu inşallah bizim için iyi olur. İlk maçlarda bu mağlubiyetler eksiklerimizi görmek adına önemli. Yapacağımız transferler var. 3-0 yenildik ama takımımızı iyi gördüm." ifadelerini kullandı.

Gevrek, 3. goldeki penaltının yanlış karar olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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