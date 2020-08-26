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Maçın ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına deplasmanda 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduklarınını söyledi.

Maçın ardından
26.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:08

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına deplasmanda 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduklarınını söyledi.

Selanik kentindeki Toumba Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmek istemiyorduk. Bizim için çok değerli bir maçtı ancak ilk yarım saatte yediğimiz goller takımın psikolojisini bozdu." dedi.

İlk 30 dakikada oyuna tutunmakta zorlandıklarını aktaran Sergen Yalçın, "Atılan ara toplarında geride daha akıllı ve kontrollü olmalıydık. Bu sezonki ilk maçımızı oynadık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. İlk defa birlikte oynadıkları için kolay değildi. Skoru 3-1'e getirdikten sonra oyunu çevirmeye çalıştık. Özellikle ilk yarının sonunda ve ikinci yarının başında iki tane net pozisyonumuz var. Bunlardan biri gol olsaydı tekrar oyuna ortak olma şansımız doğabilirdi ama maalesef atamadık. Bu da her geçen dakika takımın motivasyonunu düşürdü." diye konuştu.

"Planladığımız transferler gerçekleşmedi"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, planladıkları transferlerin yapılmadığını dile getirdi.

Geçen sezon forma giyen 8-9 futbolcunun ayrıldığını aktaran Yalçın, "Şu ana kadar beklediğimiz, kurguladığımız ve planladığımız transferler gerçekleşmedi. Görünen ciddi bir kadro sıkıntımız var. Kadro genişliğimiz yok. Daha erken transfer yapsaydık daha farklı olabilirdi de olmayabilirdi de... Birbiriyle ilk kez oynayan futbolcularımız var. Welinton ve N'Sakala var. Beşiktaş formasını Şampiyonlar Ligi müsabakasında giymek kolay değil. Onları da biraz anlamak lazım. Bana göre Larin iyi oynadı. Fizik gücü, istek ve arzu olarak iyi bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Yedikleri 3 golün de çok basit olduğunu anlatan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Yediğimiz 3 gol de araya atılan toplarda basit pozisyonlardı. Belki biri ofsayttı. Video Yardımcı Hakem olsaydı o pozisyon ofsaytla kesilebilirdi. Attığımız gole ofsayt kaldırdılar, bir tane penaltı pozisyonu var. Yüzde 100 penaltı diyorlar. Penaltı verilseydi ve skoru 3-2 yapsaydık kalan dakikalarda oyuna ortak olabilirdik." şeklinde görüş belirtti.

Maçın İtalyan hakemlerini eleştiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk. Bu kadar art niyeti hakemleri hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi maçlarında göremezsiniz. Rakip takımın sarı kart pozisyonları vardı. Normal bir müsabakada El Kaddouri'nin en az 3 kere atılması gerekiyordu ama hakem sürekli geçiştirdi ve kart göstermedi."

"Oyuncularımızın biraz zamana ihtiyacı var"

Sergen Yalçın, futbolcularının ilk defa birlikte oynadığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İki haftadır çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, "Çok iyi bir futbol oynamadık. Özellikle savunmada ciddi zaaflarımız vardı. Ersin iki tane net pozisyon kurtardı. Sezonun ilk maçı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıydı. Kolay değildi. Daha 2 haftadır hazırlanıyoruz. Oyuncularımızın biraz zamana ihtiyacı var. Birlikte hiç oynamadılar. İlk 30 dakikada yediğimiz gollerden sona son 60 dakikalık bölüme çok fazla bir şey kalmadı. 3-0 geri düştükten sonra PAOK deplasmanında oyuna tekrar tutunmak kolay değil. İnşallah bundan sonrası bizim için daha iyi olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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