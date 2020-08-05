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Maçın ardından

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir kafilesinin kaldığı otele dün gece yapılan havai fişekli saldırıyı UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi.

Maçın ardından
05.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:00

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir kafilesinin kaldığı otele dün gece yapılan havai fişekli saldırıyı UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-0'lık galibiyetin rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'a 3-0 yenilerek elenen Medipol Başakşehir'in başkanı Gümüşdağ, karşılaşma sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşamla ilgili arkadaşlardan bilgi aldım. Gece bir buçuk ve iki buçuk da havai fişekleri camlara atarak, oyuncularımızı uykusuz bırakmak gibi enteresan müdahaleler olmuş. Danimarka yetkililerini ve Danimarka polisini buradan kınıyorum. Bu gerçekten hiç yakışmayan bir şey. Türkiye'de böyle bir şey yapılsa ortalığı toz duman ederler. UEFA da hepsi devreye girer. Şu anda burada çıkışta bile takımımı çıkarmamak için her türlü gösteriyi yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar taraftar var, ben taraftarların içerisindeyim, bir tane polis ve güvenlik yok. UEFA'ya da bunları bildireceğiz, özellikle dünkü bütün havai fişeklerin görüntüleri alındı, bir rapor doğrultusunda UEFA'ya bildireceğiz ama gerçekten çok kötü bir görüntü." ifadelerini kullandı.

Kopenhag karşısında, takımın istediği oyunu ortaya koyamadığını belirten Gümüşdağ, "Takımın neredeyse tamamı beklentilerimizin dışında bir oyun sergiledi. Bir yandan da baktığınızda kupalar dahil zannediyorum 50. maçı oynadık. Bu oyuncular 50 maçı buraya kadar getirdiler. Baktığınızda Türkiye'de şampiyonluk kupası kaldırdılar. Burada son 16'ya gelmek, Mönchengladbach'ı, Lizbon'u saf dışı edip buraya gelmek de başarı. Ama bu oyun da bizi üzen taraf oldu. Özellikle bu maçta iyi bir skor alıp son 8'e kalmak en büyük isteğimizdi ama olmadı. Takım gününde değildi, düşündüğümüz gibi de oynayamadı. Buraya kadar gelmek de başarı. Altı yaşında bir kulübüz ve Avrupa'da her sene deneyim kazanıyoruz. Altı yıllık kulüp tarihimizde son 16'ya kaldığımız ilk yıl. Dolayısıyla bunu da bir tecrübe olarak sayıyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı maçlar oynarız. Buraya kadar gelen tüm oyuncu kardeşlerime, teknik direktörümüz Okan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Pandemiden dolayı kulüplere yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum"

Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı harcama limitleriyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Limitlerin hepsini kulüpler zaten biliyor ama orada şu konuda kulüplere hak vermek gerek. Baktığınızda geçen sene 30, bu sene 15 olan limit aşımı oranını, o zaman pandemi gündemde yoktu. Bugün baktığınızda tüm dünyayı etkileyen, futbolu oldukça fazla etkileyen böyle bir pandemi süreci yaşandı. Lisans Kurulu bu konuyu bir kez daha değerlendirecek diye düşünüyorum. Kulüplerin hepsinin yarışın içerisinde olmasını istiyoruz. Zannediyorum pazartesi günü Kulüpler Birliğinden 8 başkanımız federasyona kuralla ilgili görüşme yapmaya gidecek. İnanıyorum ki pandemiyi de göz önünde bulundurarak mutlak gereken veya eksiklikler varsa bunların hepsini gidereceklerine inanıyorum. Çünkü gerçekten pandemiyi göz ardı edemeyiz. Tabii ki o kurulların da kulüplerden belirli istekleri oluyor. Bu da çok haklı. Finansal Fair-Play'e elimizden geldiğimiz kadar uymamız gerek ama pandemiyi de unutmamız gerek. Pandemiden dolayı kulüplere yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum."

"Mutlaka hocanın isteği doğrultusunda birkaç transfer yapıp yolumuza bakacağız"

Gümüşdağ, son olarak, İstanbul'a döndükten sonra transferle ilgili teknik direktör Okan Buruk'la görüşeceklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hoca ile oturup bir değerlendirme yapacağız. Baktığınız zaman şampiyon bir takım ve şampiyon oyuncular ama bir yandan da Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz, diğer yandan da kendi denk bütçemizin de planlarını yapmamız gerek. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir kalecinin transfer bedeline 70 milyon avro veriyorlar. Gerçekçi konuşmak gerek. Oyun gücümüzle, sistemimizle, bir de mutlaka hocanın isteği doğrultusunda birkaç transfer yapıp yolumuza bakacağız. Hiçbir zaman da ekonomimizi sıkıntıya sokacak, hesapsız kitapsız bir transfer politikası düşünmüyoruz. Sözleşmesi biten oyuncular var. Hepsini hocamızla dönüşte değerlendireceğiz."

Kaynak: AA

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