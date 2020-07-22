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Maçın ardından

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın ardından
22.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:18

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rövanş maçında farklı bir strateji belirleyeceklerini ifade etti.

İlk maçın kendi sahalarında olduğu için gol atıp gol yememeleri gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını belirten Buz, şöyle konuştu:

"Bu maçın ikinci ayağı var. Genel olarak hakimiyet bizdeydi. Rakibimiz geçiş oyununu tercih etti. Kontrayla iki pozisyon buldular, bizim pozisyonlarımız netti. Golü bulup, 1-0 kazanabilirdik. Kazanmak istiyorduk. Dengeli ve akıllı olmanız gerekiyor. Burada gol yememek de önemli. Gollü beraberlik bize yarayacak. Rakibimiz bizi yenmek durumunda. Biz de ona göre strateji belirleyeceğiz. Takımımız çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Duruş olarak doğru oynadılar. Biz kesinlikle tur atlamak istiyoruz. İyi konsantre olarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu skoru dezavantaj olarak görmüyoruz. İyi hazırlanacağız. Adana'da istediğimiz sonucu alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Finalde de sonuca ulaşıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

Cüneyt Dumlupınar: "Adana'da finale kalmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

"Bugün amacımız gol yememek ve kontra ataklarla gol bulmaktı." diyen Dumlupınar, "İlk yarı iki kornerden sonra yüzde yüz gol pozisyonları bulduk. İkinci yarı top oynayan ve pas yapan taraf bizdik. Bursaspor da duran toplarla gol pozisyonu buldu. Bugün buradan 0-0 ayrıldık. Adana'da finale kalmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Adımızı finale yazdırmaya çalışacağız. Adana'daki maçın bambaşka hikayesi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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