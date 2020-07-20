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Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetimle anlaşması durumunda kırmızı-beyazlı ekiple yoluna devam edeceğini söyledi.

Maçın ardından
20.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:48

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yönetimle anlaşması durumunda kırmızı-beyazlı ekiple yoluna devam edeceğini söyledi.

Çalımbay, Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik eden Çalımbay, "Şampiyonluklarından dolayı başta Göksal başkan olmak üzere, Okan hoca ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da da çok çok başarılı olurlar." dedi.

Ligi üst sıralarda tamamlama adına Gençlerbirliği maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Gayet iyi oynadık, maçın başından sonuna kadar çok üstün oynadık, çok pozisyona girdik. Belki de bugüne kadar oynayıp da en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi." diye konuştu.

Karşılaşmanın takımı açısından stresli geçtiğine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"1-0 öndeyken rahat değildik, 2-0 olduktan sonra rahatladık. Üçüncü golü attık yine VAR'dan döndü, bilmiyorum bu kaçıncı. Ama herkes gerçekten iyi mücadele etti. Tek yaptığımız hata son paslarda dikkatli olabilseydik, çok farklı güzel bir maç kazanmış olabilirdik ama buna da şükür. Bu sezon Sivas'ta son maçımızı oynadık ve galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Sahamızda sadece 2 kötü netice aldık. Onun dışında da bütün zorluklara, sakatlıklara rağmen sezon başından bu yana mükemmel bir istikrar yakalayıp, iyi bir şekilde de buraya kadar geldik. Kalan maçımızı da kazanıp inşallah en iyi yerde de ligi bitirmek istiyoruz."

"Yönetimle anlaşırsak devam ederiz"

Çalımbay, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı ekibin başında olup olmayacağının sorulması üzerine ise henüz bir görüşme yapmadığını ifade etti.

Kendisinin Sivaslı olduğunu anımsatan ve kulüple bir görüşme yapacağını dile getiren Çalımbay, "Bir sorunumuz yok, bazı şartlarım olacak. Yönetimle iyi bir şekilde anlaşırsak, inşallah devam ederiz. Şartlarım derken bu para filan değil, maddi açıdan değil başka açıdan şartlarımız olacak. Onları yaparsak, bu senekinden daha iyi bir sezon geçirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay, bu sezon sakatlıklardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını aktararak, "Devre arasında 3-4 tane oyuncu alabilseydik belki de şampiyon bile olabilirdik. Olmamak için de bir neden yoktu. Onun için bizim mükemmel bir kadro kurmamız gerekiyor, çünkü çok değerli arkadaşlarımız gidecek takımdan, onların yerini bir an önce doldurmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Sivasspor'un başarısının şampiyonluk kadar değerli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bütün oyuncularımı, yönetimi, başta valimiz olmak üzere bütün Sivas halkını, taraftarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu sene taraftarımız gerçekten muhteşemdi, bütünleşmiştik. Pandemi süreci olmasaydı daha farklı şeyler olabilirdi. Seneye daha başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu: "Ligde kalmak mutluluk verici"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise galibiyetinden dolayı Sivasspor'u tebrik etti.

Puan yada galibiyet almak için Sivas'a geldiklerini ancak mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Maça çok iyi başlamadık. Penaltı golüyle geriye düştük, ondan sonra eşitliği yakalamak için çaba gösterdik fakat maçı kaybettik." dedi.

Çok zor bir sezonu geride bıraktıklarına vurgu yapan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Ligin bitimine 1 hafta kala diğer sonuçlara göre ligde kalmayı garantiledik. Kendimiz iyi bir sonuç alarak diğer maçlara bakmak istemezdik. Futbolda bunlar da var, Gençlerbirliği adına bir hafta kala yine bu ligde devam ediyor olmak sevindirici. Çok zor bir süreçten çok aşağılardan geldik. Pandemi süreci yaşadık, bütün kulüplerde çok sakatlıklar, sıkıntılar yaşandı. Herkes zor günler geçirdi. Bu zorluklara rağmen, bir hafta kala ligde kalmak mutluluk verici. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha doğru adımlar atarak daha yukarıları hedefleyen bir takım olmaya çalışacağız. Önümüzde bir hafta daha var, ciddi bir şekilde oynanması gereken. İnşallah önümüzdeki sezona herkes iyi bir şekilde hazırlanır."

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i de başarısından dolayı kutladı.

Kaynak: AA

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