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Maçın ardından

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek küme düşen MKE Ankaragücü'nün antrenörü Ümit Şahin, "Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz.

Maçın ardından
20.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:11

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek küme düşen MKE Ankaragücü'nün antrenörü Ümit Şahin, "Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, buldukları pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.

Kötü oynamadıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Üzgünüz. Maça iyi başladık. Özellikle ikinci yarı tek kale şeklinde geçen bir maç oldu. Artık sonlara doğru kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız gereken pozisyonları da fazlasıyla bulduk. Altı pastan 3 net pozisyon kaçırdık. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok, çok üzgünüz. Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz. İkinci yarıda sahada tek kale oynayan bir Ankaragücü vardı. Girdiğiniz pozisyonları gole çeviremezseniz, son dakikalarda da risk alırsanız… Risk almak zorundaydık. Bir pozisyondan golü yedik ve mağlup olduk."

Fraport TAV Antalyaspor cephesi

Küme düşen MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" dileyen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, "Futbolda olağan bir şeydi. Ankaragücü son haftalardaki iyi mücadelesini, oyununu, bugün de kazanarak sürdürmek istedi. Fakat kazanan biz olduk. Tabii ki ortada bir acı varken kazanmaktan dolayı o mutluluğumuz yok." ifadelerini kullandı.

Tuna, sezonun ikinci yarısında sürekli üzerine koyan bir oyun sergilediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle pandemi döneminde çalışmalarımızı tüm oyuncularla iyi geçirmemiz, pandemi sonrası aldığımız sonuçlara büyük etken oldu. Bu anlamda da takımımı tekrar tebrik ediyorum. Haftaya Galatasaray ile karşılaşacağız. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız."

Maçın son bölümünde yaşanan gerginliğe değinen Tuna, "Ankaragücü büyük bir camia. Hepsinden özür dileriz. Açıkçası sınırlarımızı, davranışlarını bilen bir takımla da çalışıyorum. Böyle zamanlarda olabiliyor, insanlar kendi kontrollerini sağlayamıyor. Biz de sinirlenebiliyoruz. O konuda da Ankaragücü camiasından takımım adına özür diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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