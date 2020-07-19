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Maçın ardından

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktıkları maçlarda kaybetmediklerini hatırlatarak, gelecek hafta oynayacakları BtcTurk Yeni...

Maçın ardından
19.07.2020 00:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 01:06

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktıkları maçlarda kaybetmediklerini hatırlatarak, gelecek hafta oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada 2 açık futbol oynayan takımın karşılaştığını dile getirdi.

İyi oyuncularının olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna gösterdiklerini aktaran Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bugün de yine iyi futbolla ligdeki yerimizi koruduk. Önümüzde Malatya maçı var. Pandemiden sonra kaybetmeyen tek takımız. Malatya maçına da yine kaybetmemek için çıkacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın halen motive olduklarını görüyorum. İyi bir sonuçla ligi bitirmeyi hedefliyorum."

Sumudica'dan transfer açıklaması

Sumudica, sarı kart gördüğü VAR pozisyonuyla ilgili bir soruya, "Bu bize karşı ilk defa olmuyor. Daha önce de buna benzer pozisyonlar oldu. Biz yine de buna rağmen golü bulduk." dedi.

Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına da değinen Sumudica, "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. En fazla 3 oyuncu olacak. İlk önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum. 3-4 takviye de iyi olacak. Zaten 3-4 oyucu da aramızdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa oyundan memnun

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da her iki takımın da ligde hedefinin olmadığını, bu yüzden de bu tür maçlardan çok fazla bir şey beklenmediğini söyledi.

Ancak oyun içerisinde durumun böyle olmadığının görüldüğünü aktaran Çapa, şu değerlendirmede bulundu:

"Gaziantep alışık olmadığımız bir formatta oynuyor ve Türk ligi buna çok alışık değil. Farklı bir sistemle oynuyorlar. Bizim özellikle baskı yapacağımız anlar, top ayağımızdayken yapacaklarımız o yüzden çok önemliydi. Bunu da ilk defa yapmak zorundaydık. Çünkü alışık olmadığımız bir sisteme karşı oynuyorduk. Gayet olumlu bir maçı geride bıraktık. Karşılaşmanın çok erken dakikalarında 1-0 geriye düştük. Takımın bu dakikadan sonra vereceği reaksiyon çok önemliydi. Çok pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Devre arası 3-1 veya 4-1 araya girmiş olsaydık kimse neden diye sormazdı. İkinci devreye de çok iyi başladık. Sadece skor anlamında değil oyun anlamında da bunu söylüyorum. Maçın son bölümünde beklemediğimiz gol yedik. Bu tamamen bireysel hatadan kaynaklandı. Rakip 2-2'yi yakaladı. Skor anlamında olmasa da oyun anlamında tatmin ediciydik. Herkes oyunumuzdan tatmin oluyor. 12-13 haftaki Kasımpaşa ile şimdiki arasında çok fark var. Düştü gözüyle bakılan takımımız, şu an takdir ediliyor. Bu da bizim için önemli."

Kaynak: AA

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