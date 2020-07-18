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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Altay'a 2-1 yenilen Giresunspor'un teknik sorumlusu Hakan Kurt, bu maça genç oyuncularla çıktıklarını belirterek, gençlerin arkasında durulduğu takdirde kulüplerin ekonomik sıkıntıya çok fazla düşmeyeceklerini söyledi.

Maçın ardından
18.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:47

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Altay'a 2-1 yenilen Giresunspor'un teknik sorumlusu Hakan Kurt, bu maça genç oyuncularla çıktıklarını belirterek, gençlerin arkasında durulduğu takdirde kulüplerin ekonomik sıkıntıya çok fazla düşmeyeceklerini söyledi.

Kurt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki hafta play-off iddialarını kaybettiklerini anımsattı.

Takımda izin alan oyuncuların yokluğunda kalan oyuncularla maça çıktıklarını ifade eden Kurt, "Bu maçta gençlerle mücadelemize devam ettik, buradan şu sonuç çıktı, gençlerimize güvenirsek, geliştirirsek, arkasında durursak kulüplerin bu kadar ekonomik sıkıntıya düşmeyeceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

Altyapıdan 7 oyuncunun sahada yer aldığını vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Sahada milli takımda da oynayan 15 yaşında oyuncumuz vardı. Gençlerimize imkan vermeliyiz, hata yaptıklarında araştırmalıyız, ailevi ve okul işlerine de yönlenmemiz gerekiyor. Biz teknik adamlar, yöneticiler, başkanlar ve menajerlerin artık gençlerle iş birliği yapması gerekiyor. Bu pandemiden dolayı kulüpler ekonomik anlamda sıkıntıya düşecek, bundan çıkış da öz kaynaklardır. Kağıt üzerinde değil ama icraat lazım."

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maça başlarken ufak da olsa play-off için matematiksel şanslarının olduğuna işaret ederek, "Onu sürdürmek istiyorduk, buradan üç puanla dönüyoruz ama umut ettiğimiz sonuç maalesef Karagümrük'ten gelmedi, böylece play-off'un dışında kaldık. 12 haftada bir maç kaybedip play-off'un dışında kalmak gerçekten acı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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