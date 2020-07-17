HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Maçın ardından

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı." dedi.

Maçın ardından
17.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:42

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı." dedi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, seyir zevki güzel bir müsabakanın geride kaldığını, iki takımın da genç oyuncularla mücadele ettiğini söyledi. Skorun maçın gidişatını yansıttığını kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"İki takım için de birer puan oldu. Bizim için önemli olan son maçı en azından kaybetmeden bitirmekti. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadığımız yerde kaybetmemek de en azından önemli. İyi bir sezon geçirdik. Ligi yarın oynanacak maçlara göre dokuzunculukla on birincilik arasında bitireceğiz. Menemenspor'un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig'de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı."

Hüseyin Eroğlu: "Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor."

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da bu yıl lige yükselen Ekol Göz Menemenspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini, kendilerinin geçen hafta aldıkları galibiyetle ligde kaldıklarını hatırlattı.

Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde gol pozisyonları üretmelerine rağmen bunları değerlendiremediklerini belirten Eroğlu, "Kaçırdığımız goller bize ligin özetini gösteriyor. Golleri kaçırdıktan sonra özellikle su molasının ardından oyunun dengesi rakibe geçti. Topa sahip olamadığımız bölümde kalemizde golü görebilirdik." dedi.

Eroğlu, ikinci yarıda attıkları golden sonra direkten dönen toplarının olduğunu hatırlatarak, "Rakip de kenarlardan getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. 1-0'dan sonra 2,3 yapabilirdik ama Menemensporlu Samed Ali'nin attığı güzel golle maç 1-1 bitti. Ligi tamamladık, bizim için üzücü olan Batuhan arkadaşımızın ayağının kırılmasıydı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak Güncel
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fatih Sultan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tuvana Türkay Merve Boluğur Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Bülent Korkmaz Hikmet Karaman Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Asker Ankara 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 22:42:39. #1.15#
title