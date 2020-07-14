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Maçın ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 32. haftasında 4-3 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin, "Önümüzde iki önemli maç daha var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor olacak.

Maçın ardından
14.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:07

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 32. haftasında 4-3 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin, "Önümüzde iki önemli maç daha var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor olacak." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, oyuncularını kutladı.

Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Mağlup duruma düşmemize rağmen iyi bir oyunla ilk yarıyı 3-1 önde kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz. O stres, o baskı. Geçmişten gelen o kaybetme ve kazanamama duygusu oyuncuların üzerinde bir stres, baskı oluşturuyor. 3-1'lik skoru tutamadık. Yaptığımız analizlerde de özellikle geri paslara dikkat edecektik. Öyle iki gol yedik. Ama sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki önemli maç daha var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor, seneye Süper Lig'de olan bir Konyaspor olur."

Medipol Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde her iki takım için de çok kritik bir karşılaşma olacağının farkında olduklarını söyledi.

Deplasmanda maça golle başlamanın büyük avantaj olduğunu vurgulayan Buruk, "Konyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşmak için kazanmaya ihtiyacı vardı. Özellikle maçtan önceki hayalimiz, burada kazanıp şampiyonluğumuzu ilan etmekti, maalesef olmadı. Maça golle başladık aslında bu deplasmanda oynayan bir takım için çok büyük avantaj. Daha sonra skor 1-1 oldu, oyunda tam olarak istediklerimizi yapamadık. Çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdiği pozisyonları çok iyi değerlendirdi ve maçın ilk yarısı 3-1 bitti." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda atakları artırarak belli dakikalarda üstünlük yakaladıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Hücumda yaptığımız hamlelerle 3-2'den sonra belli dakikalarda maçta üstünlüğü yakaladık. 3-3'ten sonra da bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama son dakikalarda yaptığımız bir hata, kaptırdığımız bir top defansın arasına yediğimiz bir top da Konyaspor'u bu maçta galip ilan etti. Konyaspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Çünkü maçın içinde birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Dediğim gibi 3-2 ve 3-3'ten sonra biz daha iyi oynadık. Ama rakibimiz bizden daha çok mücadele etti ve maçın sonunda da haklı bir galibiyet aldılar. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz."

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Kaynak: AA

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