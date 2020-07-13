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Maçın ardından

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, kendilerine güvenen ve inanan insanları mahcup etmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından
13.07.2020 21:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:31

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, kendilerine güvenen ve inanan insanları mahcup etmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Artık derin bir nefes alabiliriz. Bu maçtan ziyade geldiğimiz günden itibaren değerlendirme yapmak daha doğru olur. Devre arasında yeniden yapılanmaya giren Kasımpaşa, ligde 22. haftada herkes tarafından düştü gözüyle bakılan Kasımpaşa'dan bugün hedef takım haline geldik. Çok anlamlı gelişim sağladık. Kredisi olmayan bir takımdık. Bazı oyuncuların bireysel anlamda gelişimi bizi mutlu etti. Güzel bir uyum vardı. Hiçbir şey kolay olmuyor. Bize güvenip inanan insanları mahcup etmediğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'ya belli hedefler dahilinde geldiklerini kaydeden Fuat Çapa, "Sadece bu sezonu düşünerek gelmedik. İşimizi yaptık. Bugüne odaklandık. Kulübün ne zaman düşüncesi olursa biz buradayız. Ümit ediyorum ki gelecek sezon iyi bir kadro oluşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal Karaman: "Rakip bizden daha fazla istedi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'nın galibiyeti hak ettiğini aktardı.

Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Karaman, "Rakip bizden daha fazla istedi. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Belli bir dönem mücadelenin içinde kaldık. Riskli pozisyonlardaki oyuncularımızı kullanamadık. Üç sarı kartlı birkaç kullandığımız oyuncumuz vardı. İkinci yarıda kullanmaya gayret gösterdik. Bu da beklediğimiz oyun olgunluğunu bize sağlamadı. Yorgunluk normal. Her şeye rağmen bazı oyuncularımın biraz daha fazla tepki vermelerini beklerdim. Umarım, kalan süreçte kendi futbol kalitelerini üste çekmeye çalışan bir duruş sergilerler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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