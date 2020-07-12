HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Maçın ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını son 2 maça taşıdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından
12.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:58

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını son 2 maça taşıdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, kolay bir maça çıkmadıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Bugün beni sevindiren taraf bu kadar yetenekli bir takıma karşı çok fazla pozisyon vermeden kazanmamız. Bulunduğumuz konum itibarıyla stresliyiz. Biz sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Galatasaray maçında önemli 3 puan aldık ve mutluyuz. Oyuncularıma 'İnanalar kazanır.' demiştim ve bugün inanlar kazandı. Oyuncularımı kutluyorum, olağanüstü mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kalan 2 haftada üstümüze düşen görevi yapacağız."

Maçtan önce takım kaptanı Ante Kulusic'le kavga ettiği için kadro dışı kalan Gerson Rodrigues'le ilgili Üzülmez, şöyle konuştu:

"Bir tartışma oldu. Benle sıkıntısı yok ama takım arkadaşlarıyla var. İçeriğine çok girmek istemiyorum ama Kulusic'in, kaptanın söylediğine uyması gerekiyordu. Birbirlerine sert cevaplar verdiler açıkçası kavgaya kadar gitti. Kimin burada haklı haksız olduğundan ziyade genel anlamda Rodrigues'in takım kaptanına saygılı olması gerekiyordu. Son 2 haftada ne olur, burada oyuncuların niyeti önemlidir. Yetenekli oyuncu ama her zaman söylüyorum bizler geçiciyiz, önemli olan camialardır. Camialarda yapmamız gerekenler var."

Yeni yabancı kuralına değinen Üzülmez, "Artı kelimesine takılıyorum. Bugün kontratlı iki oyuncum tribündeydi. 8+4, 6+4... İki yabancı oyuncum parasını almasına rağmen tribündeydi. Genç oyuncular belki de tarihe baktığınızda en çok yabancının olduğu dönemde yurt dışına gitti. Yabancı sorunu olduğunu düşünmüyorum. Federasyona saygı duyacağız. Böyle olduğunda x bir Türk oyuncunun fiyatı 500 bin avrodan 3 ve 3,5 milyon avroya çıkıyor. Yabancı oyuncularla ilgili kriter olabilir. 8'i sahada 4'ü kulübede 2'si evde... Eve gönderdiğine para veriyorsun. Sayıdan çok artı eksiye takıldım. Onu kaldırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı Spor
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti Politika
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 3. Sayfa
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı Güncel
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu
Koronavirüs vakalarının arttığı Elbistan'da belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
Sivasspor gole çok yaklaştı! Yıldız oyuncu kaleciyi geçemedi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Fatih Sultan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ozan Güven Kemal Sunal Çağla Şıkel
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Temmuz Ayasofya Şanlıurfa
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 22:57:59. #1.14#
title