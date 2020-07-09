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Maçın ardından

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, son zamanların en iyi futbolunu oynamalarına karşın buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın ardından
09.07.2020 01:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:39

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, son zamanların en iyi futbolunu oynamalarına karşın buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, son zamanların en iyi futbolunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Bu skoru hak etmediklerini dile getiren Fatih Terim, şöyle konuştu:

"Pozisyon bulduk, atamadık. Taçtan 43'üncü dakikada 1-0 geriye düştük. Bu nasıl olur derken, 2-0 geriye düştük. 1-0'dan sonra Adem 1 metreden golü atamadı ve o top döndü bize gol oldu. Futbolun dengesi vardır, adaleti yok. Sonuç itibarıyla 2-1 ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı neredeyse rakibin 18-20 metresi içinde oynadık. Ama maalesef arkadaşlarımızla topu buluşturamadık, uzlaştıramadık. Dakika 89-90'da 3'üncüyü yedik, zaten koptu oyun." dedi.

"O gün hem oynayıp, hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz"

Bir gazetecinin, "Salgın öncesi form tutmuş bir takım varken, salgın sonrası 5 maçtır puan kaybeden Galatasaray, salgın olmasaydı şampiyon olur muydu?" sorusuna Terim, "O gün hem oynayıp, hem kazanıyorduk. Bugün oynayıp kazanamıyoruz. O günkü kadroyla bugünkü kadro arasında farklar var ama oyunda bir değişiklik yok. Bu sevindirici ama mağlup olmak ise üzücü. Dışarıdan biri gelse baksa, 'maçın sonucu bu' deseniz, herhalde 'olur mu öyle şey' der. Bu kadar iyi oyun, bu kadar oyun kontrolü, bu kadar topla buluşma. Sonuç itibarıyla pandemi keşke yaşamasaydık ama pandemi öncesi Galatasaray, hiç kaybetmeden maçların sonucunu buluyordu." cevabını verdi.

"Yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz"

Fatih Terim, TFF'nin Süper Lig kulüpleri ile aldığı yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili soru üzerine, bunun algısının aylar öncesinden yapıldığını iddia etti.

Terim, "8 yabancı oynayacak, 3 Türk olacak" diye bir şeylerin o zamandan beri dolaştığını savunarak, "Nihat Bey de 'Düşüreceğiz' dedi zaten. Ama demek ki Futbol Federasyonunun eğitim ve gelişim departmanı da aynı fikirdeymiş ki veya bütün yönetim ve Kulüpler Birliği ne yaptı bilmiyorum. Uyacağız ama bana kalırsa benim şahsi fikrim yasaklarla, kısıtlamalarla hiçbir kurum kalkınamaz. Değil futbol, Futbol Federasyonu, hiçbir meslek de kalkınamaz." diye konuştu.

"Bizim problemimiz yetiştirmede"

Futbolcunun Türk'ü yabancısı olmadığını, Türk futbolcusunun böyle daha çok yetişeceğine inanmadığını belirten Fatih Terim, Avrupa'da en çok Türk oyuncusunun bu yıllarda oynadığını ifade etti.

Türk oyuncuların bugün Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadığının altını çizen Terim, şöyle devam etti:

"Herhalde gelişimi böyle uygun gördüler ama öğrendiklerim, tecrübem ve hayat, bana kısıtlamalarla gelişemeyeceğini söylüyor. Bizim problemimiz yetiştirmede. Lafa gelince herkes altyapı altyapı ama bizim problemimiz yetiştirmede. Oyuncu ayırt edebilir misiniz? Türk oyuncu, yabancı oyuncu diye. Oyuncu oyuncudur. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Halbuki öbür sistemde koyulacak tek şey tekrar teşviklerdi. Teşvik koymuştuk Türk oynatana. Müthiş bir yarış vardı, yabancı yerli oyuncular arasında. Burada hiç kimse Türk oyuncu ya da yabancı oyuncu kısıtlamasından dolayı yedek oturup, boşu boşuna para almak istemedi. Herkes Avrupa'ya gitmeye başladı. Dünyanın hiçbir tarafında bunlardan dolayı milli takımlar zarar görmez, görmemiştir, görmeyecektir. Örnekse, son dünya şampiyonlarına bakın. Fransa, Brezilya, Almanya, bir ay önce İspanya. Avrupa şampiyonlarına bakın. Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya. Hepsinde yabancı oyuncu serbest."

Fatih Terim, yabancı oyuncu sınırlaması kararına saygı duyacaklarını dile getirerek, "Sonuçta federasyonumuzdur. Ne derse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. Arkadaşlarımızın çoğu 4+2, 6+2'de bu işi maalesef unutanlar veya hata yapanlar oldu. Hükmen yenilenler... Yine ona döneceğiz yavaş yavaş." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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