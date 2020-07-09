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Maçın ardından

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iyi oynamadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek farklı galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından
09.07.2020 00:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 01:36

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iyi oynamadıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek farklı galibiyet aldıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, zor maç olduğunu ancak güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Alınan 4 gollü galibiyetin kimseyi yanıltmaması gerektiğini dile getiren Bulut, "İyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde bu pozisyonları veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu." dedi.

TFF'nin Süper Lig kulüpleri ile aldığı yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili soru üzerine Bulut, yabancı sayısının serbest olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Bulut, yabancı sayısının altyapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Altyapının sorunu ülkemizin genel sorunu, yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak altyapıdan da futbolcu çıkar ama bunun yabancı sayısıyla alakası yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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