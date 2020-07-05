Maçın ardından TFF 1. Lig 32. hafta maçında sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, oyuncularının çok iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig 32. hafta maçında sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, oyuncularının çok iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ali Güneş maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için Ümraniyespor maçı gerçekten bir dönüm maçıydı. En azından çok az olan umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıyabilmek için yüzde yüz galip gelmemiz gereken bir maçtı." dedi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Güneş, "Oyunun ilk 20 dakikasında gerçekten defanstan top çıkarmakta biraz sıkıntı yaşadık. Ama 20. dakikadan sonra özellikle Ayuk'la ve Doğukan Efe ile yakaladığımız net pozisyonlar vardı. Oyuncularımız bir kere çok istekli ve inanmış vaziyette mücadele ettiler. Çünkü çok genç bir kadromuz var. Eğer bu mücadeleyi göstermeseydik işimiz daha da zorlaşabilirdi." diye konuştu.

Güçlü bir takıma karşı galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güneş, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler, yani haklı bir galibiyet aldık. Çok tecrübeli oyunculardan kurulan çok usta oyuncuların olduğu sonuca çok etki eden oyunculara sahip güçlü bir takıma karşı galibiyet aldık, mutluyuz. Ben özellikle bu oyunun sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan umutlarımızı önümüzdeki haftaya taşıyan futbolcularımı kutluyorum. Ama hala işimiz zor mu zor." ifadelerini kullandı.

Boluspor ile rekabetlerine ilişkin de Güneş, şunları dile getirdi:

"Ben Boluspor'un 2. Lig'den 1. Lig'e çıktığı şampiyonlukta teknik adam olarak orada görev yaptım. Şimdi 1. Lige taşıdığım takımla şimdi de ekmek yediğim takım karşı karşıya ama tabii ki gönlüm yine ekmek yediğim takımdan yana. Üzüleceğim ama ligde kalırsak eğer bu bir mucize gerekli çünkü gerçekten Boluspor'un kalan 3 haftada 2 mağlubiyet alması lazım. Ligde kalırsak gerçekten inanılmaz bir mucize gibi bir şey olacak çünkü çok genç oyuncular. Şimdi oyuncularımızın iyi mücadele etmesi, inanması bizim en azından umudumuzu son 2 haftaya taşıdı. Şimdi İstanbulspor maçı var önümüzde yine aynı şekilde eğer Boluspor bize o şansı verirse umudumuzu tekrar son haftaya kadar taşımak istiyoruz."

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Karafırtınalar

Oynanan oyundan da alınan skordan da son derece üzgün olduklarını belirten Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. En azından buradan kazanarak gitmeyi düşünüyorduk. Önümüzdeki iki haftada play-off şansımızı devam ettirelim diye." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, "Matematiksel olarak şansımız vardı ama hedef olarak, inanç olarak oyuncularım bunu göstermediler sahada, oyuncularımı suçlamıyorum ama yediğimiz 3 tane gole baktığımızda hepsi de bireysel hatalardan yediğimiz gol." dedi.

Oynanan oyunun kalitelerine yakışmadığını ifade eden Karafırtınalar, "Rakibe belki de pozisyon vermeden bir penaltı, bir kendi kalemize, bir de havadan gelen topu kaleye indirerek yediğimiz gol. Bizim kalitemize yakışmayan bireysel hatalar, oyun ve skor. Son maçlara kadar iddiamızın devam etmesi için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ama takım hedefini kaybetmiş değiliz. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." şeklinde açıklamasını tamamladı.

Kaynak: AA