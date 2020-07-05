HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Maçın ardından

TFF 1. Lig 32. hafta maçında sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, oyuncularının çok iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından
05.07.2020 23:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:35

TFF 1. Lig 32. hafta maçında sahasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, oyuncularının çok iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ali Güneş maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için Ümraniyespor maçı gerçekten bir dönüm maçıydı. En azından çok az olan umutlarımızı bir sonraki haftaya taşıyabilmek için yüzde yüz galip gelmemiz gereken bir maçtı." dedi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Güneş, "Oyunun ilk 20 dakikasında gerçekten defanstan top çıkarmakta biraz sıkıntı yaşadık. Ama 20. dakikadan sonra özellikle Ayuk'la ve Doğukan Efe ile yakaladığımız net pozisyonlar vardı. Oyuncularımız bir kere çok istekli ve inanmış vaziyette mücadele ettiler. Çünkü çok genç bir kadromuz var. Eğer bu mücadeleyi göstermeseydik işimiz daha da zorlaşabilirdi." diye konuştu.

Güçlü bir takıma karşı galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güneş, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler, yani haklı bir galibiyet aldık. Çok tecrübeli oyunculardan kurulan çok usta oyuncuların olduğu sonuca çok etki eden oyunculara sahip güçlü bir takıma karşı galibiyet aldık, mutluyuz. Ben özellikle bu oyunun sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan umutlarımızı önümüzdeki haftaya taşıyan futbolcularımı kutluyorum. Ama hala işimiz zor mu zor." ifadelerini kullandı.

Boluspor ile rekabetlerine ilişkin de Güneş, şunları dile getirdi:

"Ben Boluspor'un 2. Lig'den 1. Lig'e çıktığı şampiyonlukta teknik adam olarak orada görev yaptım. Şimdi 1. Lige taşıdığım takımla şimdi de ekmek yediğim takım karşı karşıya ama tabii ki gönlüm yine ekmek yediğim takımdan yana. Üzüleceğim ama ligde kalırsak eğer bu bir mucize gerekli çünkü gerçekten Boluspor'un kalan 3 haftada 2 mağlubiyet alması lazım. Ligde kalırsak gerçekten inanılmaz bir mucize gibi bir şey olacak çünkü çok genç oyuncular. Şimdi oyuncularımızın iyi mücadele etmesi, inanması bizim en azından umudumuzu son 2 haftaya taşıdı. Şimdi İstanbulspor maçı var önümüzde yine aynı şekilde eğer Boluspor bize o şansı verirse umudumuzu tekrar son haftaya kadar taşımak istiyoruz."

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Karafırtınalar

Oynanan oyundan da alınan skordan da son derece üzgün olduklarını belirten Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. En azından buradan kazanarak gitmeyi düşünüyorduk. Önümüzdeki iki haftada play-off şansımızı devam ettirelim diye." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, "Matematiksel olarak şansımız vardı ama hedef olarak, inanç olarak oyuncularım bunu göstermediler sahada, oyuncularımı suçlamıyorum ama yediğimiz 3 tane gole baktığımızda hepsi de bireysel hatalardan yediğimiz gol." dedi.

Oynanan oyunun kalitelerine yakışmadığını ifade eden Karafırtınalar, "Rakibe belki de pozisyon vermeden bir penaltı, bir kendi kalemize, bir de havadan gelen topu kaleye indirerek yediğimiz gol. Bizim kalitemize yakışmayan bireysel hatalar, oyun ve skor. Son maçlara kadar iddiamızın devam etmesi için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ama takım hedefini kaybetmiş değiliz. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." şeklinde açıklamasını tamamladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Spor
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti Spor
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Spor
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı Spor
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Spor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti Spor
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını 'Çankırı'dan örnek geldi' notuyla paylaştı
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı
Patlama anında yaşananlar çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yaşar Güler Bülent Turan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Mehmet Özdilek Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Bakan Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 23:38:38. #1.14#
title