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Maçın ardından

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından
04.07.2020 23:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:50

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Tahir Karapınar, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, Serdar Gürler'in sakatlığından ötürü geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlk devre her şeyin istedikleri ve planladıkları gibi gittiğini vurgulayan Karapınar, "2-0 öne geçtik, birçok gol pozisyonumuz vardı. Ferdi ve Deniz'in içeri girerek şu atmasını istiyorduk. Daha fazla da gol atabilirdik. Devre arası da konuştuk oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu. Çok sıcak ve nemli bir hava vardı. İkinci devre bunu başaramadık. Sakatlıklar da oyun planımızı değiştirdi. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Sakatlanan Dirar'ın durumunun çok kötü olmadığını da belirten Karapınar, şunları kaydetti:

"Ferdi, Fenerbahçe'nin geleceği için önemi bir oyuncu. Avrupa'da yetiştiği için biraz çekingenlik yaşıyor takımda. Çok yetenekli bir oyuncu, bunu da ortaya koymaya, sorumluluk almaya başladı. Bu çok önemli bir detay. Kaleci Altay ve Murat'ta öyle. Bugün takıma iyi katkı verdiler. Biz maç maç bakıyoruz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var, kazanmak istiyoruz. Ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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