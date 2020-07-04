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Maçın ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek 11 maç sonra mağlubiyet yaşadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından
04.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:08

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek 11 maç sonra mağlubiyet yaşadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Tuna, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şampiyon adayı Medipol Başakşehir'e karşı zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade etti.

Yüksek orandaki nemin zorladığını aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"11 maçtır kaybetmeme serimiz vardı, onu devam ettirmek istedik. 70. dakikaya kadar ortaya koyduğumuz futbol, bu isteğimizi gerçekleştirmeye yönelikti. Golü atanın öne geçeceği bir maçtı. 11 maç sonra kaybetmek üzücü. İyi oyun oynadık ama sonucu elde edemedik. Maçın kırılma anı yediğimiz goldü. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum."

Tuna, kalan 4 maçta takımın ortaya koyduğu oyunu geliştirip, gelecek sezonun planını da yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Buruk: "Günün sonunda kazanan takımdık"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya'dan kazanarak ayrılmayı planlayıp bunu gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.

Ligde zorlu haftalara girildiğini dile getiren Buruk, ikinci yarının en başarılı takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'un 11 maç sonra kendilerine karşı kaybettiğini anımsattı.

Buruk, Antalya deplasmanından kazanarak ayrılmanın kendileri için sevindirici olduğunu vurguladı.

Yüksek nemin olumsuzluğuna değinen Buruk, karşılaşmanın başından sonuna kadar oynayan, pas yapan, rakip kaleye ataklarla golü arayan bir Medipol Başakşehir'in sahada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz maçın genelinde rakibimize çok büyük pozisyonlar vermedik. Günün sonunda kazanan takımdık. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Yolumuz açık. Bugün kazanmak bizim açımızdan Galatasaray maçından sonra psikolojik olarak önemliydi. Kazandık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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