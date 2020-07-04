Maçın ardından Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktör Bülent Uygun, kümede kalacaklarına inandıklarını kaydetti.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktör Bülent Uygun, kümede kalacaklarına inandıklarını kaydetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, alınan mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını ifade eden Uygun, şunları söyledi:

"Kazanmak istiyorduk. Dolayısıyla çok zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin güçlü ve golcü oyunculara sahip olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yönelik bir oyun mantalitesine karşı, yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. Oyun içerisinde sistemler değiştirmeye çalıştık. Skor anlamında istediğimizi alamadık. Denizlispor için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır."

Sumudica: "Tatilde değiliz"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, iyi bir mücadele çıkarttıklarını dile getirdi.

Yukatel Denizlispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Rumen çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Rakibimize karşı açık bir futbol oynadık. Güçlü bir rakip olduğumuzu gösterdik. Deplasman olmasına rağmen hücum etmek için sahaya 2 forvetle çıktık. Rakibimizin sadece ceza sahası dışından çektiği bir şut var, o da direkten döndü. Bu üç puanın bizi Süper Lig'de tutacağına inanıyorum. Pandemi dolayısıyla verilen aradan sonra hiçbir maçımızı kaybetmedik, 3 beraberlik, 1 galibiyet aldık. Bu da çok önemli bizim için. Hala önümüzde 4 maç var. Bu 4 maçtan maksimum puanlar almaya çalışacağız. Gaziantep FK, futbol oynamaya devam edecek. Takımımı motive etmeye çalışacağım. Tatilde değiliz. Kulübümüze mali açıdan yardım etmek için kalan maçları kazanmamız gerekiyor."

Kaynak: AA