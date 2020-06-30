HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Maçın ardından

Süper Lig'in 29'uncu haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık.

Maçın ardından
30.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:48

Süper Lig'in 29'uncu haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'ne yakışmayan bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

"Haddinden fazla kötü bir maç oynadık." diyen Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa'yı tebrik ederek, "Çok iyi bir takım, taktik anlayışları da oldukça iyi. Oyuna kötü başladık. Çok fazla pozisyon bulamadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir an önce bunların nedenlerini araştırıp kendi içimizde çözmeliyiz. Bu durumun sorumlusu da biziz. Bunu ilk önce çözmesi gereken kişiler de yine ekip olarak bizleriz." ifadesini kullandı.

Hamzaoğlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına kadar doğru analizleri yapmaları gerektiğini belirterek, "Herkes biraz düşünüp, doğru davranışları göstermek zorunda. Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı. Böyle bir oyunu kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kalmaları için 2 galibiyetin kendilerine yeteceğini düşündüklerini aktaran Hamza Hamzaoğlu, "Bunu alacak gücümüz de var. Her şeyden önce önümüzdeki Malatyaspor maçına odaklanıp, oradan istediğimiz şekilde dönmeliyiz." diye konuştu.

Çapa: "Bizim adımıza güzel bir sonuç"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise hafta sonu oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçların ardından bugünkü maçın öneminin daha da arttığını söyledi.

Kalan haftalarda alt sıralardaki takımların birbirleriyle karşılaşacağına dikkati çeken Çapa, "Bugün galip gelen takım avantaj sağlayacaktı. Kalan 5 haftaki fikstürü göz önünde bulundurursak,12'nci ile 18'inci sıradaki takımlar arasında karşılaşmalar oynanacak. Küme düşme barajı 36-37'lere çıkacak gibi gözüküyor. O açıdan bugünkü karşılaşma gerçekten çok önemliydi." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği'nin kanatlardan etkili olmaya çalışan bir takım olduğuna işaret eden Fuat Çapa, şöyle devam etti:

"Kanatları kapatmaya, merkezden pozisyonlar üretmeye çalıştık. Bunu da gerçekleştirdik. Doğru zamanda öne geçtik. Golden sonra çok net pozisyonlarımız vardı ama maalesef bunları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar da kendi işimizi zora soktuk."

Çapa, son 7 maçta takım savunmasını iyi yaptıklarını vurgulayarak, "Oyuncularımı kutuluyorum. Bizim adımıza güzel bir sonuç. Kalan 5 maçımız var, bunun 3'ünü ilk 5-6'da yer alan takımlara karşı oynayacağız. Gelecek sezonla ilgili Kasımpaşa'nın hedefini belirleyecek maçlar olacak. Bu karşılaşmalardaki eksikler doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu." ifadesini kullandı.

Bundan sonraki süreçte eski takımı Gençlerbirliği'ne başarılar dileyen Fuat Çapa, "Her ne kadar maçtan önce duygularımızı kenara bıraktıysak, artık bu saatten sonra Gençlerbirliği'ne olan saygımızı, sevgimizi tekrar besleyeceğiz. İnşallah kalan maçlarda güzel sonuçlar alır ve gelecek sezon da Süper Lig'de devam eder." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti Spor
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir Spor
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı Spor
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor Spor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Spor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme Spor
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Tarım Bakanlığını protesto eden besici, köyün ortasında süt banyosu yaptı
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız Mehmet Cahit Güran
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 00:53:35. #1.14#
title