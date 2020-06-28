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Maçın ardından

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum.

Maçın ardından
28.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:49

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede." dedi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili söyleyecek bir şeyin olmadığını, kötü bir futbol oynadıklarını kaydetti.

İki maçta 4 puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Çimşir, şöyle devam etti:

"Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde 5 tane daha final maçı var. Bu maçlarda kazanılacak 15 puan var. Kazandıktan sonra ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben bu takıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz."

Üzülmez: "İnşallah taçlandırarak bitiririz"

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise kazanmaya ihtiyacı olan bir Trabzonspor'a karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim için de puan ve puanlara ihtiyacımız olan bir geceydi. Trabzonspor deplasmanında ilk göreve geldiğimiz müsabakanın bizim için zorlu geçeceğini biliyorduk. Oyuna da yenik başladık, duran toptan basit gol yedik. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Özellikle bu ligde bu kadar basit gol yerseniz sorun yaşarsınız." dedi.

Daha sonraki dakikalarda oyunu dengeleyen bir Ankaragücü'nün sahada olduğunu ifade eden Üzülmez, şöyle devam etti:

"Oscar'ın girdiği bir pozisyon ve rakibe de az pozisyon veren bir görüntü ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bize yakışan hem oyun, hem mücadele, hem saha içerisinde yardımlaşarak oynayan, pozisyonlar bulan, ikinci gole yaklaşan bir Ankaragücü takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir akşamdı bizim için. Başlangıç kolay olmuyor, zor bir durumdayız. Takım ve camia olarak şu an bulunduğumuz istenilen durumda değiliz. Bunu lehimize çevirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ankaragücü'nün yapısında karakterinde bunlar var. Savaşarak maçlara çıkmamız lazım. Bir karakterle duruş göstermemiz lazım."

Üzülmez, geldikleri günden itibaren oyuncuları fiziksel anlamdan ziyade mental olarak hazırlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendilerine yakışır mücadele ortaya koydular. İstekle, coşkuyla oynadılar. Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'dan puan ya da puanlar almak kolay değil. Bunu başardık. Bu bize sonraki haftalar için moral ve motivasyon olacaktır. İnşallah puanla başladığımız bu haftaları taçlandırarak bitiririz. Kolay değil onu da biliyoruz. Can derdindeyiz ve sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde Ankaragücü takımını sağlıklı şekilde limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor büyük bir camia, onlara da bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

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