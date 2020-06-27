Maçın ardından Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 2 maçtır kaybettiklerini, bu kötü gidişata bir beraberlikle de olsa dur diyebildiklerini söyledi.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 2 maçtır kaybettiklerini, bu kötü gidişata bir beraberlikle de olsa dur diyebildiklerini söyledi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, seyircilerin ekran başında keyifli bir maç izlediğini kaydetti.

Aldıkları 1 puana sevindiklerini bildiren Parlatan, şöyle konuştu:

"Çünkü bir takım 3 kez yenik duruma düşüp, inatla en azından bu mağlubiyeti, bu skoru düzeltme adına oyuncular her şeyini sahaya yansıttı. Bunu zaman zaman iyi futbolla sahaya yansıttık, 90 dakikaya yayamadık. Top bizdeyken iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Kırılma anlarında daha dikkatli olmamız lazım. Yenik duruma düşüp tekrar beraberliği yakalamak zor. 2 maçtır kaybediyorduk. bu kötü gidişata bir beraberlikle de olsa dur diyebildik."

Parlatan, bu karşılaşmada gösterdikleri arzuyu ve coşkuyu Fenerbahçe maçında da göstermek istediklerini sözlerine ekledi.

Erol Bulut: "Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da ekranları başındaki taraftarlar için güzel bir maçın geride kaldığını ve 6 golün atıldığını kaydetti.

Kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Bulut, "3 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Değerlendirmediğimiz pozisyonlar vardı. 3 kez öne geçtik, rakibimiz 3 gol atarak eşitledi. Bu bizim gibi bir takıma yakışmadı. Çok gol yiyen, defansta hata yapan bir takım değiliz. 3 hata yaptık, 3 gol yedik. Bunları analiz edip değerlendireceğiz." dedi.

Kaynak: AA