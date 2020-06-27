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Maçın ardından

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hasan Özer, mücadelenin 65. dakikasında Gökhan Töre'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonunu maçın kırılma anı olarak değerlendirdi.

Maçın ardından
27.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:39

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hasan Özer, mücadelenin 65. dakikasında Gökhan Töre'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonunu maçın kırılma anı olarak değerlendirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özer, kırmızı kart pozisyonunun doğru bir karar olmadığını belirtti.

Karşılaşma öncesinde puan cetvelinde kritik bir pozisyonda olduklarını hatırlatan Özer, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe'de de kötü bir gidişat vardı. Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizi daha rahat bir konuma getirecekti. İlk devre iyi mücadele ettik ve Fenerbahçe'nin baskı kurmasına izin vermedik. İkinci devre ise oyuna hem savunmada hem de hücumda iyi başladık. 65. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin baskısı da pozisyonu da yoktu. O dakikada 10 kişi kaldığımız pozisyon maçın kırılma anıydı." diye konuştu.

Kırmızı kart kararının çok ağır olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bizce çok ağır bir karardı. Bu kararın doğru bir karar olduğuna inanmıyoruz. Saçma buluyorum. 2. sarı kart olunca VAR'a gitme kuralı yokmuş. Böyle bir kural olmaması lazımdı. Nitekim 70. dakikada golü yedik ama biz yaptığımız değişikliklerle oyunu çevirmek için müthiş mücadele gösterdik ama skoru koruyamadık. Elimizden geleni yaptık ama yediğimiz gollerde biraz şanssızdık diye düşünüyorum. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 1 puan bizi çok daha rahat bir konuma taşıyabilirdi. 5 maçımız daha var. Takım olarak iyi bir takımız. Biz son 5 maçı en iyi şekilde oynayarak bu takımın ligde kalacağına inanıyor ve güveniyoruz. Malatya taraftarının arkamızda olduğuna inanıyorum."

Kaynak: AA

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