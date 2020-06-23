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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekip 1-0 öndeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip bugün devam eden maçı 2-1 kazanan ev sahibi takımın teknik direktörü Hakan Kutlu, "Bizim üç pozisyonumuz vardı ikisini gole çevirdik.

Maçın ardından
23.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:04

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan ve konuk ekip 1-0 öndeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilip bugün devam eden maçı 2-1 kazanan ev sahibi takımın teknik direktörü Hakan Kutlu, "Bizim üç pozisyonumuz vardı ikisini gole çevirdik. Oyuncularımız iyi şeyler yapıyor, biz zaten onlara güveniyorduk." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe en asgari şekilde pozisyon verdiklerini söyledi.

Rakibin tek ciddi pozisyona 94 dakikada girebildiğine dikkati çeken Kutlu, şunları kaydetti:

"Bizim üç pozisyonumuz vardı ikisini gole çevirdik. Oyuncularımız iyi şeyler yapıyor, biz zaten onlara güveniyorduk. Eksik oyuncularımız vardı, oynayan oyuncularımız her şeylerini ortaya koydu. Ben takım birlikteliğimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum, futbolcularımızın yetenekleri üst düzey ancak birliktelik bizim için daha önemli."

Kutlu, önlerinde zorlu bir Adana Demirspor maçı olduğuna işaret ederek, deplasmandaki maçtan üç puanla ayrılıp play-off mücadelesini sürdürmek istediklerini vurguladı.

İstanbulspor teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "İyi oynadık, iyi toplara çıktık ancak sonuç elde edemedik. Rakibin geldiği üç pozisyonun ikisi golle sonuçlandı. Yolumuza devam edeceğiz, inşallah bundan sonra daha az hata yapıp daha çok puan toplayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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