Maçın ardından Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, Galatasaray ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçla ilgili, "Hakem biraz daha gördüklerini çalma cesaretinde olsaydı sonuç daha farklı olabilirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, Galatasaray ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları maçla ilgili, "Hakem biraz daha gördüklerini çalma cesaretinde olsaydı sonuç daha farklı olabilirdi." dedi.

Özmen, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve son bölümü büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a 3 puan alma hedefiyle geldiklerini belirten Müslüm Özmen, "İyi bir takımız. Erken öne geçmemize rağmen şanssız goller yedik. İkinci yarıda takım toparlandı. Tek kale oynadık. Maçı çevirmeyi bildik. Hakem biraz daha gördüklerini çalma cesaretinde olsaydı sonuç daha farklı olabilirdi. İyi ve hedefleri olan bir takımız. Çok iyi mücadele ettik. Galibiyeti kaçırdık." diye konuştu.

Hedefleri bulunan bir camia olduklarını vurgulayan Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray Kulübü yöneticilerinin ve birilerinin bize 'Şampiyon mu oldunuz?' demesi çok yanlış. Emek ve mücadele veriyoruz. Çok farklı şeyler yapmak isteyen bir kulübüz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor bizi ilgilendirmiyor. Biz her maçımızı kazanmaya çıkıyoruz. Galatasaray maçı diye oyuncularımızın yüklenmesi ya da bizim talimatımız yok. Bu maç için özel bir primimiz de yok. Maçın ardından birtakım tatsız olaylar oldu. Bunların hepsi futbolun içinde var. Seyircisiz oynanan maçlarda takımların yedek kulübelerinde herkes taraftar gibi davranıyor. Takımlarını motive ediyorlar. Çok çirkin şeyler olmadı. Necati'nin bizimkilere doğru bir yönelmesi oldu. Araya girdik. Futbolun içinde bunlar var. Yaşanmasa daha iyiydi. Camialar olarak birbirimize saygılı olmak zorundayız. Çok ciddi emekler veriyoruz. İnşallah bir daha tekrarlanmaz. Maç bitti ve biz bunları unuttuk. Hepimiz büyük bir futbol ailesiyiz. Bütün dünya futbola hasret. Amacımız iyi bir futbol seyrettirmek."

Müslüm Özmen, Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un topu elinde 6 saniyeden fazla tutmasının ardından çift vuruş hakkı elde etmeleri ve devamında penaltı kazanmalarıyla ilgili, "Hakemlerin kararına tepki gösteriyoruz. Ama yorumlama veya 'İlk defa yaptı, bu yanlıştı' diye bir şey söyleme şansımız yok. Hakem camiamıza büyük saygımız var. Beklentimiz hakemlerin gördüğünü çalması. Alper Ulusoy da onu yaptı." şeklinde görüş belirtti.

Furkan Soyalp: "Puan alarak dönmek güzel oldu"

Gaziantep FK'de forma giyen Furkan Soyalp, karşılaşmadan puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Furkan, "Bu maçta mücadelemiz çok önemliydi. Puan alarak dönmek güzel oldu. Puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA