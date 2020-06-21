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Maçın ardından

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, gol atmakta zorlandıklarını söyledi.

Maçın ardından
21.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:22

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, gol atmakta zorlandıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karapınar, kazanmayı çok istedikleri bir maçta son vuruşlardaki beceriksizlikleri nedeniyle mağlup olduklarını belirtti.

Kasımpaşa'nın da kendileri gibi oynamayı seven bir takım olduğunu dile getiren Karapınar, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda tüm planlarımızın tuttuğunu düşünüyorum. Birçok gol pozisyonumuz var ama son vuruşlardaki beceriksizliğimiz gol atmamızı önledi. İkinci yarıda ataktayken bireysel hatadan top kaptırdık ve golü yedik. Takımımız gol atmakta zorlanıyor, strese giriyor. Kalemize gelen ilk pozisyon da gol oluyor." diye konuştu.

Maçı çevirmek adına ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Karapınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şanssızlıktan yakamızı kurtaramıyoruz. Sakat oyuncularımızın eksikliği de var bunda. Belli bölgelerde rotasyon yapamıyoruz. Kasımpaşa'yı kutluyorum. Altyapıdan oyuncularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bu maçta da değerlendirmek istiyorduk. İyi sonuç olsaydı Ömer Faruk'u oynatmak istiyorduk ama o rahat pozisyonu yakalayamadık. Maçtan önce Deniz ve Ferdi'nin zaman zaman saha içinde yerlerini değiştirmeyi düşünüyorduk. Ferdi'nin ikinci yarı süratinden yararlanmak istiyorduk. Deniz'in de şutlarından faydalanmak istemiştik. Ancak bireysel hatadan gol yedik ve çıkaramadık."

Kaynak: AA

Spor Manşet

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