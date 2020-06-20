Maçın ardından TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktör Serkan Özbalta, elde ettikleri galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik direktör Serkan Özbalta, elde ettikleri galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen uzun aradan sonra her takım gibi maça konsantre olmakta zorluk yaşayabileceklerini düşündüklerini aktardı.

Oyuncularının ortaya koyduğu performansın, endişelerini giderdiğini anlatan Özbalta, "Belki play-off hattının biraz uzağındayız. Üstümüzde önemli camia takımları var. Biz bunu bilerek, belki başarabiliriz diye tekrar lige hazırlanmak istedik. Oyuncularımızla konuşup, 'Tekrar deneyebiliriz.' dedik. O da bu maç olabilir diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının 45 günlük arada kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini aktaran Özbalta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten bugün iyi iş başardılar. Çok temiz bir galibiyet oldu. Önümüzde 5 maçımız var. 15 günde 4 maça çıkacağız. Altınordu maçımız da hemen cuma günü. Daha hiçbir şey başarmadık. Bizim için play-off etabına kalmak çok zor ama o zoru kovalayacağız, deneyeceğiz. Daha fazla başarılı olmak istiyoruz. Sonuçta Bursaspor'la oynuyorsunuz. Arada ekonomik anlamda, camia anlamında ciddi farklar var. Bursaspor, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir Anadolu takımı. Bu takıma karşı oyuncularımız bizi bugün sahada mahçup etmedi."

Üzülmez: "Hayal kırıklığına uğradık"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kazanmak istedikleri bir müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra takım olarak iyi çalıştıklarını anlatan İbrahim Üzülmez, "Açıkçası bugün oynadığımız oyunla hayal kırıklığına uğradık. İki takımın da pozisyonunun olmadığı bir müsabakaydı. Golü atanın kazanacağı bir maçtı. Rakibimiz attı ve kazandı." diye konuştu.

Bursaspor'un şampiyonluğa oynayan bir camia olduğunu dile getiren Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursaspor formasını ve armasını taşıyan her oyuncunun daha fazla gayret göstermesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki burada bizler de öz eleştiri yapacağız ama oyuncu grubunun da öz eleştiri yapması lazım. Biz, pandemiden sonraki bu yeni başlangıçta kazanan bir takım kimliği içerisinde olmak istiyorduk. Oyuna baktığınız zaman da o görüntüden çok uzak bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla pozisyon üretemedik. Tabii beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular var. Bu oyuncuların performanslarının, beklentilerin çok uzağında olduğunu gördük ve bu bizi üzdü. Kalan 5 haftada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Üzülmez, "Ben oyuncularıma saygı duyuyorum, onların da şapkayı önlerine koyup, 'Ben bugün nasıl bir futbol ortaya koydum, neler yaptım?' düşüncesinde olmaları gerekiyor. Futbolun içerisinde hep başarı yoktur, bazen dikenli yollar vardır. Biz de şampiyonluğa dikenli yollardan gitmeye çalışıyoruz. Üzüldük açıkçası. Rakip de iyi kapandı, çok fazla pozisyon vermedi. Tek hatamızda yediğimiz golle kaybettik." şeklinde görüş belirtti.

Üzülmez, taraftarların bu futbol ve mücadeleyi hak etmediğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA