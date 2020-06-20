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Maçın ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Oyuncularımıza güveniyoruz.

Maçın ardından
20.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:47

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'in 28. haftasında 2-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, "Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaşdık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, kazanmak için sahaya çıktıkları bir maç oynadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Beraberlik golüne kadar olayı çok iyi götürüyorduk. Fiziksel olarak güçlü olduğumuz bir kadroyla sahadaydık. Usta oyuncuları sahneye çıktı ve sonuca gittiler. Oyun bize daha yakın gibiydi. Sonuç olarak onlara daha yakın oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Telafi edecek süremiz var. Bu bizim görevimiz. Büyük bir camiayız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu tarz durumlarla karşılaşdık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında. Bunun için para alıyoruz zaten. Fikstürümüzün zor olduğunu biliyoruz. Mümkün olduğunca 35-36 sihirli rakama (puana) ulaşmanın bizim görevimiz olduğunun farkındayız."

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'i ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü de değerlendiren Akçay, "Ben bu mesleğe başladığım günden ibaren hakem kanadıyla hiç karşı karşıya gelmek istemedim. Onları eleştirmeyi yönetici tarafına bırakıyorum. Kulübün sahibi onlar ve biz işçiyiz. Biz bugün buradayız, yarın başka yerdeyiz. Bu kurum korunması gereken bir kurum. İçindeki elemanlarla ilgili kararı ben vermem. Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam etmelerine inanırım. Eğer vicdanı yoksa o onun sorunu." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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