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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Adanaspor'u 3-1 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, play-off hedefinden kopmamak adına önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Maçın ardından
19.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:23

TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Adanaspor'u 3-1 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, play-off hedefinden kopmamak adına önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk dakikadan son dakikaya kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Geriye düşmelerine rağmen 3 ay aradan sonra maçı çevirme inancını görmenin sevindirici olduğunu vurgulayan Kutlu, "İlk 6 hedefimiz var, lige 3 puanla girmemiz gerekiyordu, oyuncularımız maçın başından sonuna kadar hem oyun anlayışı hem de mücadele anlamında iyi karakter ortaya koydu." diye konuştu.

Önlerinde ertelenen İstanbulspor maçının olduğunu kaydeden Kutlu, "Oyuncularımın bugünkü maçtaki iştahı gördükten sonra maçı çevireceklerine inanıyordum. İlk 6 hedefimiz var, bunu gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan ise uzun bir aradan sonra her iki takımın lig maçına çıktığını hatırlatarak, maçta iki oyuncusunun sakatlanmasının oyun düzenlerini bozduğunu, yerine giren oyuncuların ise aynı performansı gösteremediğini dile getirdi.

Öne geçtiklerini fakat ikinci golü kaçırdıklarına dikkati çeken Demirbakan, "Birkaç pozisyonumuz var, bu neyi gösteriyor? İki takım da defans olarak bazı şeylerini kaybetmiş. Rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz. Futbolcularımızı kutluyorum, mücadeleden memnunum, ruhumuzu koyduk ama akılcı oynamalıydık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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