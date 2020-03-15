SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Maçın ardından - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Yılmaz Vural, Spor

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kaçan galibiyete üzüldüklerini söyledi.

15.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:26
Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kaçan galibiyete üzüldüklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vural, müsabakada 6 net gol pozisyonu bulduklarını ancak bunları golle sonuçlandıramadıklarını dile getirdi.

Vural, Süper Lig'e yükselme iddiası bulunan iki takımın karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, "Karşımızda lig ikincisi konumunda, çok güçlü bir rakip vardı. Bu ligin en az gol yiyen takımı. Oynama mantıklarında da kapanma var. Dolayısıyla buna müsait oyuncuları da var. Biz de kontratağa karşı tedbirli oynamak zorundaydık. O yüzden pürdikkat oynamaya çalıştık ve maalesef istediğimiz sonuca varamadık." diye konuştu.

Kazanmaları halinde 28. haftayı 2. sırada kapatacakken, sıralamadaki yerlerini koruduklarını aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Kendimizi 2 puan kaybetmiş olarak görüyorum. Galibiyete daha yakın taraf olmamıza rağmen, kazanamamanın verdiği üzüntüyü yaşıyoruz. Çünkü kazansak, aylar sonra lig ikincisi olmanın keyfini yaşayacaktık. Rakibimizi 1 puan geçecektik ve Bursaspor'u da altımıza alacaktık. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Direkt çıkma şansını yakaladık ve kaybetmek istemiyoruz. Kalan 6 maçı da içeride dışarıda diye ayırmadan kazanmak istiyoruz. Kalan 6 maçı da kazanıp 18 puan alırsak, 63 puanla bu ligden ikinci olarak çıkarız. Dolayısıyla bu şansı sonuna kadar kullanmak istiyoruz."

Özdilek: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeni takımında henüz 2 antrenman yaptıktan sonra Akhisarspor karşısına çıktığını belirtti.

Akhisar'ın zor bir deplasman olduğuna dikkati çeken Özdilek, "Takımda gerçekten önemli oyuncuları mevcut. Hem teoride hem de pratikte çok doğru bir duruşumuz vardı. Kazanabileceğimiz pozisyonlarımız da vardı. Maça başlarken 30-35 dakikada 2 sakat verebileceğimizi hayal etmedik açıkçası. Ancak oynanan süre içerisinde oyuncuların iştahları, coşkuları, kazanma arzuları çok yüksek seviyedeydi. Bugüne baktığımızda yerimizi korumak, rakibimizi altta tutmak çok kıymetliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs vakalarını duyurdu Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs vakalarını duyurdu
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti Spor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti
ABD Merkez Bankası, faizde tarihi indirim yaptı Spor
ABD Merkez Bankası, faizde tarihi indirim yaptı
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Spor
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'Vakaların yaş ortalaması düştü' deyip bir yaş aralığını işaret etti Spor
"Vakaların yaş ortalaması düştü" deyip bir yaş aralığını işaret etti
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Valencia kulübünü koronavirüs sardı! Toplamda 5 kişinin virüs testi pozitif çıktı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde kılınan namazlar askıya alındı
Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde kılınan namazlar askıya alındı
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte telefonları dezenfekte etmenin yolları
Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte telefonları dezenfekte etmenin yolları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sadi Konuk Muhterem Nur Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Fatih Terim Berkay Şahin Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 00:45:04. #1.14#