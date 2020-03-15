SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Maçın ardından - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Giresunspor, Spor

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk etiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan küme düşme hattındaki Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, önlerindeki maçlarda ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

15.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:38
Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında konuk etiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan küme düşme hattındaki Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, önlerindeki maçlarda ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok fazla değerlendirecek bir şeyin olmadığını belirterek, "Geldiğimizden beri yaşadığımız senaryo bir kez daha tekrarlandı. Rakip 10 kişiyken de 11 kişiyken de bir kez ceza sahasına doğru düzgün girmedi. Öne de geçtik. Özellikle ilk yarıda 2-3 net pozisyonumuz vardı. 90 dakika boyunca üstün oynadık ama üstün oynamak maalesef bir şey getirmiyor. Gökyüzünden inen, gereksiz bir penaltıyla maalesef bugün kazanamadık." diye konuştu.

Bireysel hatalardan dolayı puanlar kaybettiklerini vurgulayan Taşdemir, "Sezon başından beri tamamen bireysel hatalar sonucu maç kazanamadık. Her şeye önlem alabiliyorsun ama bireysel hatalara alamıyorsun. 6 final maçımız var. Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah muvaffak oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdemir, zorlu fikstürle ilgili soruya "Bizim için rakip fark etmiyor. Her takıma karşı mutlaka üstünlük sağlıyoruz ama maalesef bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bunlar devam ettiği sürece canımız daha da çok yanacak. İnşallah kalan 6 haftada olmaz. Yoksa her rakibe karşı kora kor mücadele ediyoruz. Hatta çoğunda üstün oynayan bizdik ama maalesef sonuç alamıyoruz. İnşallah artık alırız." yanıtını verdi.

Kutlu: "10 kişiyle de kazanabilirdik "

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı ama oyunun içinde gelişen şartlara bakılınca, 1 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da istediğini sahaya yansıtamadığını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"Uzatmalarla beraber 55 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Özellikle ikinci yarıda 10 kişi oynamamıza rağmen iki pozisyon dışında pozisyon vermedik. Bizim ise girdiğimiz en az 4 çok net pozisyon var. Özellikle son saniyede kaçırdığımız çok net bir pozisyon var. 10 kişiyle de kazanabilirdik. Oyuncularımızın ortaya koydukları mücadele beni çok sevindirdi. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Üç maçlık galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyorduk ama bu şartlarda 1 puan da çok önemli. Can derdinde olan, mutlaka kazanması gereken bir takımla oynadık."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu Spor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, karantina tartışmalarına son noktayı koydu
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Spor
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Spor
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Spor
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Netanyahu'nun yolsuzluk duruşması koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Tottenham forması giyen Vertonghen'in evi soyuldu
Tottenham forması giyen Vertonghen'in evi soyuldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Diyanet, umreden dönenleri kesin bir dille uyardı: Kul hakkına girer
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Vladimir Putin Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Sadi Konuk Hande Soral Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Futbolcu Vatandaş Beşiktaş
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 23:09:50. #1.15#