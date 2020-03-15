Maçın ardından TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, maçta 4 gol attıklarını, hakemler tarafından 2'sinin gol olarak değerlendirildiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, maçta 4 gol attıklarını, hakemler tarafından 2'sinin gol olarak değerlendirildiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutlu, mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını söyledi.

Futbolcularını kutlayan Mutlu, şunları kaydetti:

"Maçta 4 gol attık, 2'si gol olarak verildi. Buraya gelmeden önce pozisyonları izleyerek geldim, 2 golün de ofsaytla alakası yok gibi görüyor. Maçtan ancak bir puan alabildik. 3 puan alsaydık en azından üst sıralara tutunmak için oldukça avantajlı bir duruma gelecektik ama olmadı. Maçta iki kere geriye düşmemize rağmen, futbolcularımız skoru yakaladı. Atılan golleri hakem arkadaşlar vermeyince yapılacak bir şey kalmıyor. Hakem atamaları konusunda federasyonun biraz daha dikkat etmesi lazım diye düşünüyorum. Bundan sonrası için de sıkıntı olmaz inşallah."

Bir gazetecinin "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligler Türkiye'de de Avrupa'daki gibi tatil edilmeli mi?" sorusuna Mutlu,"Bu hafta bu konu ile ilgili bir toplantı varmış. Orada herhalde tatil edilir diye düşünüyorum. Benim şahsi fikrim tüm dünyada ligler duruyorsa biz de durması lazım." şeklinde cevap verdi.

Çıkırıkçı: "Buradan galip dönebilirdik ama olmadı"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı da son dakikalarda yenilen gol nedeniyle maçı berabere bitirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Maçta iki kere öne geçmelerine rağmen bu avantajı koruyamadıklarını vurgulayan Çıkırıkçı, "2 takım da çok iyi mücadele etti. Buradan galip dönebilirdik ama olmadı. Artık önümüze bakacağız. İyi çalışacağız. İnşallah önümüzdeki haftalarda galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Çıkırıkçı, Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin, nisan ayının başına kadar tatil olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA