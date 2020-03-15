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Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Maçın ardından

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "İki takımı da oyunundan dolayı tebrik ediyorum.

15.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:34
Maçın ardından

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "İki takımı da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Zirve yarışı devam ediyor. Puanlar eşit." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Bir yandan Trabzonspor'a karşı deplasmanda oynadık. Bir yandan 3 gün önce Avrupa kupasında şiddetli maç geçirdik, bunun üzerine yolculuk yapıp belki 72 saati bile tamamlamadan maça çıktık. Konsantrasyon olarak ilk yarı zorlandık. Trabzonspor'un zorlandığı, bulduğu fırsatlar vardı. İlk yarı bizden daha çok oyun içerisindeydiler, daha çok pozisyon buldular." diye konuştu.

İkinci yarıya çok daha iyi başladıklarını ifade eden Buruk, şunları söyledi:

"1-0 bulduktan sonra çok erken duran top golü yedik. Bunu yemesek belki 2. golü bulup maçı kazanma şansımız da olabilirdi. Ama 1-1'den sonra da Trabzonspor'un girdiği pozisyonlar vardı. Trabzonspor da maçı kazanabilirdi. İki takımın futbol anlamında Türkiye'den büyük övgüler aldığını söylemek istiyorum. Bugün bunu sahaya yansıtmaya çalıştılar. İki takımı da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Zirve yarışı devam ediyor. Puanlar eşit. Bu hafta sonu için diğer takımların oynayacakları maçları bekleyeceğiz. Daha sonraki uzun serüvenin nasıl geçeceğine bakacağız."

"Fırat hoca, iki takım için de doğru kararlar vermedi"

Buruk, bir basın mensubunun, "Maçın ilk yarısında hakeme itiraz ederek 'Bunu da Fenerbahçe maçına çevirmeyin.' dediniz. Daha sonra sarı kart gördünüz. Ardından futbolcularınızı 'Her şeye hazırlıklı olun.' diye uyardınız. Burada ne demek istediniz?' sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bizim Fenerbahçe maçını söyledim. Ben Fırat hocanın oyunun genelinde iki takım için de doğru kararlar verdiğini düşünmüyorum. Maçtan önce dile getirmiyoruz. Yanlış anlaşılır. Bu hafta Fırat hocanın adı açıklandığında mutlu değildim, belki Trabzonsporlular da böyle düşünüyordu. Genç kaliteli hakemlerimiz de var. Fırat hocayla ilgili güven sorununu kendi adıma konuşuyorum. İki kulübenin de tepkisine yol açtı. Trabzonsporlular da zaman zaman haklı, biz de haklı tepkiler verdik. Tabii ki yapacak bir şey yok. Bir hakem atanıyor. Ne olursa olsun bu maçı yöneten o. Kartlar onda, istediği gibi gösterebilir. Ben gerçekten oyun içerisinde verdiği kararların genel olarak iki takımı da memnun etmediği görüşündeyim."

Trabzonspor deplasmanında kaybetmemenin önemli olduğunu kaydeden Buruk, "Çok yoğun maçlar oynadık. Hemen hemen aynı kadrolarla çıkıyoruz. Maç içerisinde bu zaman zaman aynı dinamizmin olmamasını ortaya çıkartıyor. Bugün de burada kaybetmemek önemliydi. Kaybettiğiniz zaman hem 3 puan geriye hem de ikili averajda geriye düşüyorsunuz. Buradan beraberlik çıkartarak hem aynı puanda kalıyor hem de ikili averajı vermiyorsunuz. Stratejik anlamda bundan sonraki haftalara yönelik bizim için önemliydi. İki takım da iyi futbol oynuyor. Bundan sonraki haftalarda da aynı şekilde yarış devam edecek." ifadelerini kullandı.

Seyircisiz futbolu sevmediklerini dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"En başta sağlık. Ülkemizde bilinçli olmalıyız. Bu virüs Çin'den başlayıp Kore, İran derken Avrupa'yı sağlam şekilde vurdu. Bunun Türkiye'de aynı şekilde olmaması için dikkatli olunması gerekiyor. Tabii ki seyircisiz futbolu çok sevmiyoruz, istemiyoruz. Televizyon başında maç izleyen insanlar için zor oluyordur. Şu anki ortam ya futbolcusuz ya seyircisiz olacak. Bunla ilgili ne karar veriliyorsa saygı duymak gerekiyor. Çünkü sağlık her şeyin ötesinde. Gerekirse belki maçlar oynanmayacak. Bundan sonraki haftalar neler olabilir bilemiyoruz. Tatsız, tuzsuz, heyecanımızı da bazen kaybettiğimiz oyluyor; oyuncuları da maça hazırlarken çok zorlanıyoruz. İnşallah bu illet virüs en kısa sürede ortadan kalkar."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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