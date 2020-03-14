Maçın ardından Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sakatlarına rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sakatlarına rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.

Uygun, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde elde ettikleri galibiyet dolayısıyla sevinçli olduklarını belirtti.

Galibiyeti seyircilerine hediye ettiklerini kaydeden Uygun, "Onlar dualar ederek ve evlerinin çatılarına çıkarak bize sevgilerini gösterdiler, armalarına destek verdiler. Bu galibiyetimiz onlara armağan olsun. Bizim için insan çok önemli. Devletimiz her türlü tedbiri en güzel şekilde alıyor. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen biz ülkemizde alınan tedbirlerle inşallah çok kısa zamanda bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Uygun, şöyle devam etti:

"Rakibimizin gayet başarılı bir profili olmasına rağmen, onları iyi analiz ettik. Üst sıralara tekrar tırmanabilmek ve kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi. Evimizde 3 puanı kazandık. Tüm futbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. 7 futbolcumuzun sakatlığına rağmen kazanmasını bildik. İnşallah önümüzdeki Demir Grup Sivasspor maçına hazırlıklarımızı yapacağız. Milli maç arasında sakatlarımız düzelecek ve daha da iyi bir Denizlispor'u izletmeye çalışacağız."

Hamzaoğlu: "Çok iyi oynamadık, bu bir gerçek"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçı kaybettikleri için üzüntülü olduklarını ifade etti.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Zaman zaman belki beraberliği yakalayacak birkaç pozisyonumuz olsa da Denizlispor bizden daha iyiydi. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, burada kaybettiğimiz puanları İttifak Holding Konyaspor maçında telafi etmeye çalışacağız. Maçla ilgili söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Çok iyi oynamadık, bu bir gerçek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA