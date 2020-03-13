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Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Akçay, Spor

Maçın ardından

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu akşam oynadığımız futbol belki oyun olarak çok güzel gözükmedi ama skor açısından mutluyuz." dedi.

13.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:48
Maçın ardından

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu akşam oynadığımız futbol belki oyun olarak çok güzel gözükmedi ama skor açısından mutluyuz." dedi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik etti.

"Oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ve kazanma isteğine verdikleri tepki oldukça iyiydi." diyen Akçay, "Bu finali puan olarak kazandık. Belki oyun olarak bazı istatistiklerde geri kalmış olabiliriz. Ama stat telaşımız ve stres, bizi topa hükmetme ve topu olumlu kullanma konusunda rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek, puan kazanmakla, öz güvenin yerine gelmesiyle mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Çaykur Rizespor'un topu iyi kullanarak zaman zaman önemli ataklar yaptığına dikkati çekerek, "Ama sahada iyi durduk. Bu da bize 3 puanı getirdi. Şimdi tabii önümüzde 8 maç var ve 27 puan seviyesinden aşağıda 7 takım var. Dolayısıyla umudumuz hala çok yüksek. 35 rakamı bizim için sihirli rakam olarak gözüküyor. Eğer ona ulaşabilirsek ligde kalmayı başaracağız." diye konuştu.

Maçta sakatlanan Sedat Ağçay ile Rodrigues'in kötü performansına yönelik bir soruya Akçay, şu yanıtı verdi:

"Oyun disiplini konusunda Rodrigues ile konuşuyoruz. Yaratıcı bir oyuncu. 'Oynatsam mı, oynatmasam mı' tereddütleri yaşadığımız, antrenörlerin başının belası olan oyuncular bunlar. Ama şu an takımımızın ona ihtiyacı var ve biz ona o sahneyi veriyoruz. Onun o sahneyi kullanmasını istiyoruz. Biraz daha disipline edebilirsek daha yararlı bir oyuncuya dönüşebilir. Bunun için biraz daha zaman gerekiyor.

Sedat Ağçay'a gelince... Bize kırık olduğuna dair bilgi geldi ama şu an MR'ını henüz görmedik. Çıkışta hastanede tüm takım olarak ziyaretine gideceğiz. Şanssız bir durum. İyi oynamaya başlamıştı. Takımın ona ihtiyacı vardı. Ama önüne geçemeyeceğimiz bir sakatlık oldu. Bakalım doktorlar ne diyecek. Onu şimdilik bilmiyorum."

Kaynak: AA

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