Maçın ardından TFF 1. Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Akhisarspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 7 maç var, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin puan kaybettiği haftada planlarını galibiyet üzerine kurduklarını anlattı.

İlk yarı istemedikleri bir şekilde gol yediklerini kaydeden Dumlupınar, "Rakibimiz 3 kez kaleye geldi, golleri buldu. Çok arzuladığımız bir maçtı. Kazansak şampiyonluğun bir numaralı takımı olacaktık. Yara aldık ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzde daha 7 maç var, yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra çeyrek asırlık hasrete son verip üst lige çıkacaktır. Dimdik ayaktayız, sadece bir maç kaybettik. 7 maçı da kazanacak güçteyiz ve kazanacağız." diye konuştu.

Vural: "Mutluyuz"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç sonu rahatsızlanmasıyla ilgili soruya esprili bir şekilde "Eşek gibiyim." cevabını verdi.

İlk yarının buldukları bir golle tamamlandığını anımsatan Vural, "İkinci yarı Volkan'ın attığı gol oyuna denge getirdi. Çabuk cevap verdik. Rakibi önde karşılayarak engelledik. Çok şükür böyle zorlu puan mücadelesini 3-2 bitirdik, mutluyuz. Önemli bir taraftarın karşısında galip gelmek ve onların da bizi alkışlaması beni çok mutlu etti. Artık kazanma serisi yakaladık. Arka arkaya kazanılmış 4 maç sizi hemen yukarı çıkarıyor. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle Bursaspor'la biz, haftanın en karlı takımı olduk. Enteresan bir puan tablosu çıktı karşımıza. Artık Hatayspor da rahat değil. Mutluyuz, şimdi önümüze bakacağız. Önümüzdeki iki maçı kazanırsak, artık emaneten geldiğimiz bu ligden tekrar yukarı çıkma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA