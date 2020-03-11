Maçın ardından TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 yenilen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, çok kötü bir maç oynadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 yenilen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, çok kötü bir maç oynadıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Çıkırıkçı, "Çok kötü bir maç oynadık. Pozisyon bulamadık, istediklerimizi yapamadık. Rakibimizi tebrik ederiz. Çalışıp toparlanacağız. Hafta sonu inşallah deplasmandan puan ya da puanlarla döneceğiz." diye konuştu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise ihtiyaçları olan bir galibiyete ulaştıklarını kaydetti.

Son 2 maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını ve ilk defa deplasmanda kazandıklarını belirten Eroğlu, "Karşımızda futbol oynamaya çalışan bir takım vardı. Biz de kısa sürede toparlandık. Oyun sistemimizi değiştirdik. Rakibimize pozisyon vermedik. Oyunun hakimi bizdik. Duran toplarda gol atabilirdik. İkinci yarı alanları daraltmak istedik. Çabuk hücuma geçip gol atmak istiyorduk. Hücum geçişlerinde pozisyonlar bulduk. Son bölümde 1 pozisyon verdik ama genel olarak pozisyon vermeden maçı bitirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Futbolcularımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA