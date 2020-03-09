SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Maçın ardından - Spor
Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Maçın ardından

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

09.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:16
Maçın ardından

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz bir maçtan galibiyetle ayrılacakken maalesef yine duran toptan kötü bir gol yedik. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele, oyun anlayışı ve fedakarlıklarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İyi bir takımla karşılaştıklarına dikkati çeken Hamzaoğlu, "Karşımızda iyi bir hücum hattı olan Antalyaspor vardı. Onlara fazla fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Hücumda da fırsatlar yakalamaya çalıştık. Sio güzel bir gol attı, öne de geçtik. Yine oyunu elimizde tutmayı sürdürdük. Pozisyonlar da yakaladık fakat değerlendiremedik. Daha sonra da duran toptan gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakikalarda penaltı bekledikleri pozisyona değinen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Anlayamadığım bir şey var; son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz var. Yanılmıyorsam geçen hafta aynı şey Beşiktaş maçında oldu. Hakemlerin bir standardının olmadığından muzdaribim. Hangi pozisyon penaltı, hangisi değil artık biz de bilemiyoruz. Bunun kararını hakemler neye göre veriyorlar anlamış değiliz. Aşağı yukarı geçen haftayla birebir aynı pozisyon. O topun kaleye doğru gidip gol olmayacağını söyleyebilir miyiz? Ellerin kapalı olması lazım. Bir maç penaltı verip bir maç vermediğiniz zaman sıkıntı oluyor."

Hamzaoğlu, "Yukatel Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan puan ya da puanlar alıp dönmeyi amaçlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Tuna: "Galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet için başkente geldiklerini ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

"Buraya kazanmaya geldik. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu, elbette hayır." diyen Tuna, "İki takımın da içinde bulunduğu puan durumu bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10-20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj. Son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın öz güveni ve değeriyle ilgiliydi." ifadelerini kullandı.

Ligde 7 maçtır kaybetmediklerini hatırlatan Tuna, "Özellikle deplasmandan alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Spor
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı Spor
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Spor
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Spor
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Spor
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Levent Can Sinan Akçıl
Spor Podolski Ünal Karaman Bülent Uygun Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 00:02:59. #1.15#