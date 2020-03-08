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Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Osmanlıspor, Futbol, Spor

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yenen Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Çok zor bir müsabakadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

08.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:41
Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yenen Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Çok zor bir müsabakadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Vural, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle son dakikaları çok stresli geçen maçta futbol için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

Ligde her takımın bir hedefinin olduğunu vurgulayan Vural, "Çok şükür biz son 5 maçın hepsinde çok iyi top oynadık ve haklı kazançlarımız oldu. Onlarca pozisyon buluyoruz ve artık bu takımın gol atma diye bir sorunu yok. Şu anda 41 puanımız var. 42 puanlı Adana Demirspor'a gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vural, bundan sonraki tüm maçları kazanmak için oynamaları gerektiğini anlattı.

Alınması gereken 24 puan olduğunu kaydeden Vural, "Rakip ayrımı yapmadan, maçları kazanmak için oynayan bir Akhisarspor olacak. Önümüzde Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları var. Bu iki maçı da kazanmaya çalışacağız. Ondan sonra direkt çıkabilme mi yoksa play-off mu hesaplarını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise bireysel hatalar nedeniyle kalelerinde gördükleri gollerle mağlup olduklarını belirtti.

İlginç bir maç olduğunu dile getiren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Rakibimizin çok usta ayakları var ama oyunun genelinde usta ayaklara karşı sonuca gitmeye çalıştık. Yaptığımız iki bireysel hatadan sonra maç çok farklı bir hale döndü. Sezon başından beri hastalığımız olan bireysel hataları bugün yine tekrarladık. Mağlubiyet üzüntü verici. Sonuç olarak bir yarışın içindeyiz, bize yakışan bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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