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Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Karaman, Spor

Maçın ardından

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "İlk yarı top oynamış gibi görünüyoruz ama oyun üretkenliğimiz eksikti.

08.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:50
Maçın ardından

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "İlk yarı top oynamış gibi görünüyoruz ama oyun üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı maçı çevirme anlamında oyuncularım duruş gösterdi." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya gelen ve destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Göreve yeni geldiğini hatırlatan, kendisi ve oyuncular için başlangıcın zor olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Kısa dönem içerisinde ancak dışarıdan takip ile tanıdığım oyuncular var. Takım kimyası oluşturmaya, doğrular yapmaya çalıştık. Zaman zaman ben dahi oyuncuları tanırken hataya düşebileceğimi söyledim. Bu anlamda kısa süreli bir idmanın ardından maça çıktık. İlk yarı top oynamış gibi görünüyoruz ama oyun üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı maçı çevirme anlamında oyuncularım duruş gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Kazanma arzumuzu maçın geneline yayma gayretimiz olacak."

Bazı zorlukların olacağını herkesin gördüğünü aktaran Karaman, "Bu zorlukları aşacak, eksikleri kapatmaya çalışan, maç boyunca gayret gösteren, fiziksel olarak sahada duruşu olan bir takımımız olsun istiyorum. Önümüzdeki sürede bizi en az üzecek şekilde gelişimimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor ile ligin ilk yarısında yapılan maçta rakiplerinin yan ve yüksek toplarda çok iyi bir karşılaşma ortaya koyduğunu ve 5 gol bulduğunu hatırlatan Karaman, "Bizi zor duruma düşüren bir ekipti. Oyunu bir bütün olarak değerlendirmeye çalışarak kenardan gelen ataklarda rakibin etkisini kırmak için böyle oynadık. İlk yarı etkisizdik. Ben de üzüldüm. Ben buraya rakip olarak da geldim. Devre arası bunun olmaması gerektiğini söyledim. İkinci yarıda oyuncuların ortaya koydukları mücadeleden memnunum." şeklinde görüş belirtti.

Bulut: "Üç puan alıp eve dönmemiz gerekirdi"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'un kendi evinde iyi oynadığını söyledi.

İlk yarıda çok pozisyon yakaladıklarını vurgulayan Bulut, "Üç puan alıp eve dönmemiz gerekirdi. Yakaladığımız pozisyonlarda ancak bir gol bulabildik. Çaykur Rizespor ikinci yarıda daha baskılı oynadı. Maçın geneline bakılınca iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı maçı koparabilirdik." şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç oynamalarının bahane olamayacağının altını çizen Bulut, "Ülkemizde 3 günde bir maça alışmalıyız. Bu tür maçlarda bahanelere sığınmayız. Bahanelerin arkasına hiçbir zaman kendi adıma sığınmayacağım. Diğer arkadaşlar da aynı performansı göstermeli. Bir takım 25 kişiden oluşuyor. Oyuna giren arkadaşlarımız da olumlu katkılar verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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